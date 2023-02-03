За час повномасштабного вторгнення Росії в Україні постраждало понад 1270 об'єктів культури
Станом на 3 лютого в Україні внаслідок повномасштабної війни РФ постраждав 1271 об'єкт культурної інфраструктури
Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.
"МКІП продовжує фіксувати пошкодження об’єктів культурної інфраструктури в Україні внаслідок російської агресії. Так, станом на 25 січня 2023 року збитків зазнав 1271 об’єкт культурної інфраструктури, без урахування пам'яток культурної спадщини", – пише пресслужба.
Повідомляється, що з об'єктів 473 – зруйновані повністю або частково.
Лише у січні загальна кількість постраждалих об'єктів культури збільшилася на 82 одиниці, більш ніж половина з яких, а це 44, розташовані на деокупованих територіях Херсонщини та в зонах бойових дій Донеччини.
Загалом найбільших втрат інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Київській, Херсонській, Миколаївській, Луганській, Запорізькій та Сумській областях. Це клубні заклади – 603, бібліотеки – 479, музеї та галереї – 69, театри й філармонії – 22, а також заклади мистецької освіти (школи, коледжі) – 98 одиниць.
"Найчисельнішою групою об'єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади – 47% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків", - наголосили в МКІП.
Відомо, що нині практично вся Луганщина та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Тому це неможливо підрахувати точну кількість постраждалих об'єктів.
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