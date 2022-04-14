За час повномасштабної війни проти України окупанти знищили 189 пам'яток культурної спадщини, - Денісова

Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова.



"Разом із життями мирних жителів та військових, житловими будинками та об’єктами інфраструктури війська держави-агресора знищують пам’ятки культурної спадщини українського народу", - зауважила вона.



Російські обстріли знищили десятки українських церков, театрів і меморіалів.



"За інформацією Міністерства культури та інформаційної політики України зафіксовано 189 фактів руйнувань таких об’єктів", - розповіла Людмила Денісова.



Загалом росіяни знищили або пошкодили 74 об’єкти культурної спадщини, 82 релігійні споруди, 21 меморіальний пам’ятник, 15 будівель, комплексів музеїв і заповідників, 17 будинків культури, театрів, бібліотек.



"Знищення і пошкодження об’єктів матеріальної культурної спадщини України є грубим порушенням Росією, як членом ЮНЕСКО протоколів Конвенції ЮНЕСКО про захист культурних цінностей під час військових конфліктів. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень РФ прав людини в Україні. Я закликаю міжнародних партнерів закрити небо над Україною та надати зброю для боротьби з країною-агресором РФ!" - наголосила омбудсман.

Нагадаємо, Мінкульт збирає інформацію про пошкодження окупантами об'єктів української культурної спадщини.

МКІП закликало українців не поширювати інформацію про переміщення об'єктів культурної спадщини.

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