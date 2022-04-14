За час повномасштабної війни проти України РФ втратила близько 19900 військових, 753 танки, 366 систем артилерії, 160 літаків і 144 гелікоптери, - Генштаб ЗСУ
З 24 лютого до 14 березня окупанти втратили близько 19900 військових, 1968 бронемашин, 753 танки, 366 систем артилерії, 160 літаків, 144 гелікоптери та 134 БПЛА
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
З початку повномасштабної війни проти України орієнтовні втрати росіян склали:
- особового складу - близько 19900 осіб;
- танків - 753 од.;
- бойових броньованих машин - 1968 од.;
- артилерійських систем - 366 од.;
- РСЗВ - 122 од.;
- засоби ППО - 64 од.;
- літаків - 160 од.;
- гелікоптерів - 144 од.;
- автомобільної техніки - 1437 од.;
- кораблів/катерів - 7 од.;
- цистерн із ПММ - 76 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 134 од.;
- спеціальної техніки - 25 од.;
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4 од.
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