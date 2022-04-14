За час повномасштабної війни проти України РФ втратила близько 19900 військових, 753 танки, 366 систем артилерії, 160 літаків і 144 гелікоптери, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



З початку повномасштабної війни проти України орієнтовні втрати росіян склали:

особового складу - близько 19900 осіб;

танків - 753 од.;

бойових броньованих машин - 1968 од.;

артилерійських систем - 366 од.;

РСЗВ - 122 од.;

засоби ППО - 64 од.;

літаків - 160 од.;

гелікоптерів - 144 од.;

автомобільної техніки - 1437 од.;

кораблів/катерів - 7 од.;

цистерн із ПММ - 76 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 134 од.;

спеціальної техніки - 25 од.;

пускових установок ОТРК/ТРК - 4 од.

Дані уточнюють. Підрахунок втрат ускладнений високою інтенсивністю бойових дій.

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