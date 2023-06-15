Про це інформує Міністерство охорони здоров’я України.

"Вже понад рік повномасштабної війни російська армія продовжує прицільно нищити українську інфраструктуру, завдавати ракетних обстрілів та бити по мирних містах і цивільному населенню. Так, з моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворожі снаряди пошкодили вже 1370 об’єктів медзакладів", - пише пресслужба і додає, що ще 184 об’єкти були зруйновані вщент.

Повідомляється, що найбільших втрат зазнала медична інфраструктура у Харківській, Херсонській, Донецькій, Миколаївській та Київській областях.

Попри постійні обстріли ремонтні роботи у медзакладах продовжуються. Станом на червень, вже повністю вдалося відремонтувати 301 об’єкт та ще 332 об’єкти відновили частково.

"Всупереч щоденним обстрілам та викликам, з якими стикається медична система України, Міністерство охорони здоров’я разом із партнерами й надалі працюватимуть над відновленням української медичної інфраструктури від наслідків війни", - додали у відомстві.