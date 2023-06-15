За час повномасштабної війни РФ пошкодила або зруйнувала в Україні понад 1,5 тис. медзакладів
За понад 15 місяців повномасштабної війни російські війська пошкодили або повністю зруйнували 1554 об'єкти медичних закладів України
Про це інформує Міністерство охорони здоров’я України.
"Вже понад рік повномасштабної війни російська армія продовжує прицільно нищити українську інфраструктуру, завдавати ракетних обстрілів та бити по мирних містах і цивільному населенню. Так, з моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворожі снаряди пошкодили вже 1370 об’єктів медзакладів", - пише пресслужба і додає, що ще 184 об’єкти були зруйновані вщент.
Повідомляється, що найбільших втрат зазнала медична інфраструктура у Харківській, Херсонській, Донецькій, Миколаївській та Київській областях.
Попри постійні обстріли ремонтні роботи у медзакладах продовжуються. Станом на червень, вже повністю вдалося відремонтувати 301 об’єкт та ще 332 об’єкти відновили частково.
"Всупереч щоденним обстрілам та викликам, з якими стикається медична система України, Міністерство охорони здоров’я разом із партнерами й надалі працюватимуть над відновленням української медичної інфраструктури від наслідків війни", - додали у відомстві.
- 28 січня стало відомо, що за 11 місяців війни російські війська зруйнували в Україні 171 медзаклад, 1035 пошкоджені.
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