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Війна з Росією: хроніка
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Росія знищила в Україні 171 медзаклад від початку повномасштабної війни

26 січня, 2023 четвер
06:52
війна з Росією обстріл, Харківщина, медзаклад

За 11 місяців війни російські війська зруйнували в Україні 171 медзаклад, 1035 пошкоджені

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

"Від 24 лютого минулого року окупанти майже щодня завдають ударів по українській медичній інфраструктурі. За 11 місяців війни в Україні постраждали 1206 обʼєктів медзакладів. З них 1035 обʼєктів медичної інфраструктури пошкоджено та ще 171 обʼєкт зруйновано вщент, без можливості подальшого відновлення", - йдеться в повідомленні. 

За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Олександра Комаріди, ворог цілеспрямовано цілить у лікарні та амбулаторії, аби залишити якомога більшу кількість населення без медичної допомоги. 

"Щодня з кожного регіону ми отримуємо цифри по руйнуваннях та пошкодженнях медичної інфраструктури. На превеликий жаль, майже щодня ці цифри зростають, особливо на фронтових та прифронтових територіях. Наші лікарні, пологові та амбулаторії продовжують ставати мішенями для російських ракет та снарядів. Але жодними подібними обстрілами Росія нас не зламає. Ми вже відбудовуємо зруйновані лікарні, аби наші пацієнти мали повноцінний доступ до необхідної медичної допомоги", – заявив він.

За попередніми оцінками, державі необхідно близько 1 млрд доларів, щоб відбудувати зруйновану та пошкоджену медичну інфраструктуру до того стану, в якому вона була до війни.

На деокупованих територіях, де не ведуться бойові дії, наразі повністю відновлено 143 медзаклади, які отримали незначні пошкодження частково. Ще понад 250 обʼєктів відновлені частково. 

Найбільше відбудованих медзакладів розташовані на території Київської, Чернігівської, Житомирської та Дніпропетровської областей. 

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Україна
Росія
російська армія
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