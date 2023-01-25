Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Росіяни обстріляли медзаклад та школу Херсона

Росіяни обстріляли медзаклад та школу Херсона

25 січня, 2023 середа
07:51
війна з Росією Обстріл Херсона

24 січня ворожі війська били по Херсону. Внаслідок цього пошкоджено будівлі школи та медичного закладу

Про це розповів перший заступник голови Херсонської облради.

"Учора орки знову обстріляли у Херсоні медичні заклади та школу. У школі був розташований пункт незламності", - зазначив він.

На момент обстрілу там не було людей.

"Жодних військових цілей. Просто "русскій мір", просто тероризм та нескінченна низка військових злочинів", - додав він.

  • У Генштабі зазначали, що росіяни минулої доби обстріляли населені пункти Золота Балка, Михайлівка, Новоберислав, Одрадокам’янка, Іванівка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Херсон
Читайте також:
24 січня, 2023 вiвторок
На півночі Бахмута зараз тривожно, ворог намагається оточити місто, - боєць батальйону "Свобода" Лисенко
Євген Пригожин
24 січня, 2023 вiвторок
Міністерство фінансів Британії допомогло Пригожину обійти санкції, щоб подати в суд на журналіста, - ЗМІ
Валерій Герасимов
21 січня, 2023 субота
Герасимов поставлений не для того, аби перемагати в Україні, - Піонтковський
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.89
    Купівля 39.89
    Продаж 40.56
  • EUR
    Купівля 42.47
    Продаж 43.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
25 січня
08:15
втрати окупантів
Понад 900 солдатів, літак і 9 танків: втрати Росії за добу
08:02
OPINION
Олексій Тимофеєв
Відставки не є ознакою очищення системи
07:58
Північна Корея вірус
У столиці КНДР запровадили п'ятиденний карантин через неназване захворювання
07:22
росія мобілізація орки окупанти
РФ вербує ув’язнених українців до ПВК Вагнера, а ЗСУ відбили атаки РФ у 8 містах і селах, - Генштаб
06:51
повістка
У Сухопутних військах ЗСУ розповіли, де і від кого призовники можуть отримати повістку
06:50
Leopard 2
Надання танків допоможе ЗСУ вести механізовану боротьбу та завдати поразки армії РФ і звільнити території, - ISW
06:20
Держдеп США
Америка не отримувала повідомлень про готовність Німеччини відправити танки ЗСУ, - Держдеп
05:50
Нед Прайс
Речник Деждепу США закликав світ активізувати військову допомогу Україні
04:22
Олександр Усик
Усик заявив, що готовий битись з Ф'юрі без призових
03:53
Микола Матвієнко
Клуб АПЛ запропонував 11 млн євро за футболіста "Шахтаря"
03:33
Росія може мобілізувати депортованих українців, - Центр нацспротиву
03:24
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці знищили 21 окупанта та БМП
02:44
Російський обстріл, вибух, Сумщина
РФ обстріляла психоневрологічний інтернат на Сумщині
00:36
Росія готується до нової хвилі агресії, хоче посилити тиск масштабніше, - президент
00:30
лукашенко з путіним
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 24 січня
00:27
У Маріуполі попадання в базу окупантів
Багато швидких та еменесників: у казарму з понад 200 окупантами в Маріуполі завітала "бавовна", - Андрющенко
00:21
Олів'є Жиру, Мілан, чемпіонат Італії, Серія А
"Мілан" зганьбився у матчі з "Лаціо" у чемпіонаті Італії
00:08
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про посилення відповідальності для військових
2023, вiвторок
24 січня
23:58
російська армія, мобілізація
У Росії можуть мобілізувати ще 200 тис. резервістів, - CNN
23:55
Володимир Зеленський
Зеленський: Необхідна кількість танків у союзників є, дискусії треба завершувати рішеннями 
23:45
Світло
Країни G7 підтвердили підтримку енергетичного сектора України на тлі російських атак
23:39
Володимир Зеленський
"Відповідні кроки будуть і надалі": Зеленський про чергові кадрові перестановки та важливе рішення РНБО
23:21
мігранти
Єврокомісія розробила план для повернення нелегальних мігрантів із ЄС додому
23:16
Валерій Залужний
Залужний пожертвував мільйон доларів для ЗСУ зі своєї спадщини
23:11
винищувач F-16
"Тепер F-16? Беру в роботу": Кулеба прокоментував наступні кроки союзників у постачанні військової техніки Україні
22:52
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Гайдай: Після деокупації Кремінної ЗСУ матимуть плацдарм для наступу в напрямку Сєверодонецька
22:37
Армія, Велика Британія
В районі Соледара загинули двоє волонтерів з Великої Британії
22:15
Швейцарія
Швейцарія планує дозволити реекспорт зброї в Україну
22:03
російські окупанти
Окупанти знімають мобілізаційне бронювання з економістів та IT-фахівців у Криму, - ЦНС
21:59
Огляд
світ, міжнародний огляд
Німеччина і США готуються надати сучасні танки ЗСУ, стрілки годинника Судного дня перевели на 10 секунд ближче до апокаліпсису через війну в Україні. Світові ЗМІ про Україну 24 січня
21:55
Німеччина Україна
Пентагон планує продовжити навчання для нових підрозділів ЗСУ в Німеччині
21:50
Оновлено
Байден готовий відправити близько 30 танків Abrams в Україну, - ЗМІ
21:36
Обстріли Нікопольщини
За день російські війська двічі вели вогонь по Нікопольщині, пошкоджено лінію електропередачі
21:21
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Значно більшу кількість танків Leopard можуть передати Україні 12 європейських країн. Колонка Сергія Згурця
21:16
На фото військовослужбовець та гаубиця М109А3
Пентагон збільшить виробництво боєприпасів на 500% до рівня часів війни у Кореї, - The New York Times
21:11
Чехія
Чехія достроково виконала вимогу ЄС щодо економії газу
21:11
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив п'ятьох очільників ОВА
21:05
Танк Leopard
У Нідерландах не виключають можливості викупу в Німеччини 18 танків Leopard 2 для України
21:00
Олексій Кулеба
Олексія Кулебу призначили заступником керівника Офісу президента України
20:54
Скандал щодо закупівель продуктів для військових: на антикорупційному комітеті Резніков визнав помилки у контрактах
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV