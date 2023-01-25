Росіяни обстріляли медзаклад та школу Херсона
24 січня ворожі війська били по Херсону. Внаслідок цього пошкоджено будівлі школи та медичного закладу
Про це розповів перший заступник голови Херсонської облради.
"Учора орки знову обстріляли у Херсоні медичні заклади та школу. У школі був розташований пункт незламності", - зазначив він.
На момент обстрілу там не було людей.
"Жодних військових цілей. Просто "русскій мір", просто тероризм та нескінченна низка військових злочинів", - додав він.
- У Генштабі зазначали, що росіяни минулої доби обстріляли населені пункти Золота Балка, Михайлівка, Новоберислав, Одрадокам’янка, Іванівка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.
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