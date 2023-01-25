Про це розповів перший заступник голови Херсонської облради.

"Учора орки знову обстріляли у Херсоні медичні заклади та школу. У школі був розташований пункт незламності", - зазначив він.

На момент обстрілу там не було людей.

"Жодних військових цілей. Просто "русскій мір", просто тероризм та нескінченна низка військових злочинів", - додав він.

У Генштабі зазначали, що росіяни минулої доби обстріляли населені пункти Золота Балка, Михайлівка, Новоберислав, Одрадокам’янка, Іванівка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

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