Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Станом на ранок 11 червня 2022 року більше ніж 779 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 287 дітей загинуло та понад 492 поранено", - наголосили ювенальні прокурори.

Цифри не остаточні, оскільки їх іще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждалих дітей - у Донецькій області - 217, Харківській - 132, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17, Житомирській - 15. У Києві постраждало 16 дітей.

Зокрема, стало відомо про загибель іще 24 дітей у Маріуполі на Донеччині внаслідок невибіркових російських обстрілів.

Крім того, надійшла інформація про поранення 17-річної дівчини під час обстрілів Райгородка на Донеччині 9 квітня.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1971 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю", - додали в Офісі генпрокурора.

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