За час повномасштабної війни РФ проти України 287 дітей загинули, понад 492 зазнали поранень
Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 287 дітей і було пошкоджено 1971 заклад освіти
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Станом на ранок 11 червня 2022 року більше ніж 779 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 287 дітей загинуло та понад 492 поранено", - наголосили ювенальні прокурори.
Цифри не остаточні, оскільки їх іще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше постраждалих дітей - у Донецькій області - 217, Харківській - 132, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17, Житомирській - 15. У Києві постраждало 16 дітей.
Зокрема, стало відомо про загибель іще 24 дітей у Маріуполі на Донеччині внаслідок невибіркових російських обстрілів.
Крім того, надійшла інформація про поранення 17-річної дівчини під час обстрілів Райгородка на Донеччині 9 квітня.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1971 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю", - додали в Офісі генпрокурора.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.06
Купівля 34.06Продаж 34.94
-
EUR
Купівля 35.91Продаж 37.2
- Актуальне
- Важливе