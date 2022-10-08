За час повномасштабної війни росіяни вбили в Україні 421 дитину

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Станом на 8 жовтня росіяни вбили в Україні 421 дитину, ще 790 дітей зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 405, Харківській - 252, Київській - 116, Миколаївській - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Запорізькій - 54, Дніпропетровській - 30", - ідеться в повідомленні.

Ці цифри не є остаточним. Наразі триває робота з встановлення точної кількості постраждалих дітей в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Зокрема, 6 жовтня в селищі Підгірне на міні підірвалися та загинули двоє дітей віком від 5 до 10 років. 7 жовтня в місті Курахове Донецької області від тяжких поранень померла 16-річна дівчинка, а в селище Крипотине Запорізької області внаслідок обстрілу травмовано 1-річну дитину.

Наразі 7992 дитини депортовані, 238 - вважаються зниклими безвісти. Уже знайшли 6427 дітей, а 59 - повернули.

Також Офіс генпрокурора нагадав про платформу "Діти війни", де можна повідомити та знайти інформацію про дітей, які постраждали за час повномасштабної війни.

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