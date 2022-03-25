За час війни Німеччина прийняла понад 250 тис. українських біженців, - МВС Німеччини

Про це повідомляє CNN з посиланням на речника Міністерства внутрішніх справ Німеччини, передає "Espreso.TV".

Поліцейські зазначають, що фактична кількість біженців може бути значно вищою через відсутність прикордонного контролю між Польщею та Німеччиною.

Більшість біженців, які прибувають до Німеччини – жінки, діти та люди похилого віку.

Додамо, що з початку нападу Росії на Україну, офіційно понад 3,6 млн українців покинули державу. Понад 2 млн українців виїхали до Польщі.

Нагадаємо, українські біженці, які прибувають до Шотландії, можуть отримати безкоштовну медичну допомогу та соціальні пільги

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