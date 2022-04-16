За час війни загинули до 3 тис. українських військових, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що, за попередніми даними, від початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло до трьох тисяч українських військових
Про це він сказав в інтерв'ю CNN.
Зеленський повідомив, що українські чиновники вважають, що під час війни загинуло від 2500 до 3000 українських військових, порівнюючи цю цифру з російськими втратами від 19 000 до 20 000 (Росія ж визнала лише 1351 втрату). Також Зеленський додав, що близько 10 тисяч українських військовослужбовців отримали поранення і "важко сказати, скільки виживе".
За його словами, втрати серед цивільного населення складніше підрахувати.
"Дуже важко говорити про мирних жителів, оскільки на південь нашої країни, де заблоковані населені пункти: Херсон, Бердянськ, Маріуполь, також на сході Волноваха — ми просто не знаємо. Скільки людей загинуло на тій території, яка заблокована", – сказав Зеленський.
Додамо, що востаннє Зеленський називав кількість загиблих військових ще 12 березня — 1,3 тисячі людей.
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