За час війни загинули до 3 тис. українських військових, - Зеленський

Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

Зеленський повідомив, що українські чиновники вважають, що під час війни загинуло від 2500 до 3000 українських військових, порівнюючи цю цифру з російськими втратами від 19 000 до 20 000 (Росія ж визнала лише 1351 втрату). Також Зеленський додав, що близько 10 тисяч українських військовослужбовців отримали поранення і "важко сказати, скільки виживе".

За його словами, втрати серед цивільного населення складніше підрахувати.

"Дуже важко говорити про мирних жителів, оскільки на південь нашої країни, де заблоковані населені пункти: Херсон, Бердянськ, Маріуполь, також на сході Волноваха — ми просто не знаємо. Скільки людей загинуло на тій території, яка заблокована", – сказав Зеленський.

Додамо, що востаннє Зеленський називав кількість загиблих військових ще 12 березня — 1,3 тисячі людей.

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