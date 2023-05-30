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За день ворог завдав 44 авіа та одного ракетного удару по Україні, — Генштаб

30 травня, 2023 вiвторок
19:22
Війна з Росією окупанти орки

За день, 30 травня, росіяни завдали по території України 1 ракетного та 44 авіаудари, а також здійснили 20 обстрілів з РСЗВ

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Також, РФ завдала чергового масованого авіаційного удару по території України, застосувавши ударні БпЛА "Shahed-136/131". Всього було випущено 31 дрон, 29 з них було знищено. Є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Авіація ЗСУ за добу завдала 8 ударів по районах зосередження ворога

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, район зосередження живої сили противника, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, 3 склади пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби.

ЗСУ відбили 11 ворожих атак на Луганщині та Донеччині

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. 

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Цієї доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через Держкордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області. Також, завдав авіаційного удару в районі села Уди. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Янжулівка, Карповичі Чернігівської області; Середина-Буда, Фотовиж, Велика Писарівка Сумської області.
  • На Куп’янському напрямку противник протягом доби вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямку Новоселівського Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Котлярівка, Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Ямполівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Веселого та ракетного - в районі Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Хромове, Іванівське, Біла Гора, Північне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Сєверного, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Орлівка, Первомайське, Нетайлове Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка, а також у напрямку населених пунктів Побєда та Новомихайлівка. Водночас, ворог завдав авіаційного удару в межах населеного пункту Мар’їнка, артилерійських обстрілів зазнали Георгіївка та Побєда Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Шахтарське.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області. Здійснив обстріли населених пунктів Зелене Поле, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка та Степове Запорізької області; Садове, Комишани, Кізомис Херсонської області.

У ніч на 30 травня українські сили ППО знищили 20 "шахедів" в районі Києва, уламки влучили у багатоповерхівку. Внаслідок цього одна людина загинула, 9 постраждали, зафіксовані пожежі та руйнування. В області постраждали 4 людини.

Луганщина
ЗСУ
Донеччина
ракетний удар
втрати окупантів
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