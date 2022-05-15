Оперативну інформацію повідомили у командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

З 24 лютого українська ППО знищила 201 літак РФ.

"14 травня зенітні ракетні війська Повітряних Сил розпакували третю сотню збитих літаків російських окупантів. Близько 18-ї вечора, на Харківщині, у глибині ворожої території збито 201-й винищувач окупантів. Тип встановлюється. Також протиповітряною обороною Сухопутних військ та Повітряних Сил збито 7 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня", - йдеться у звіті.

Не залишається осторонь і українська авіація, яка 14 травня знищила взводний опорний пункт РФ, командно-спостережний пункт роти, 10 броньованих машин та 30 окупантів.

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