За добу 14 травня українська ППО знищила 7 безпілотників та 1 ворожий літак
У суботу, 14 травня, Протиповітряна оборона України знищила 7 безпілотників та 1 ворожий літак РФ
Оперативну інформацію повідомили у командуванні Повітряних Сил ЗСУ.
З 24 лютого українська ППО знищила 201 літак РФ.
"14 травня зенітні ракетні війська Повітряних Сил розпакували третю сотню збитих літаків російських окупантів. Близько 18-ї вечора, на Харківщині, у глибині ворожої території збито 201-й винищувач окупантів. Тип встановлюється. Також протиповітряною обороною Сухопутних військ та Повітряних Сил збито 7 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня", - йдеться у звіті.
Не залишається осторонь і українська авіація, яка 14 травня знищила взводний опорний пункт РФ, командно-спостережний пункт роти, 10 броньованих машин та 30 окупантів.
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