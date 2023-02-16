За добу армія РФ вбила 6 мирних мешканців Донеччини, 13 людей отримали поранення
Упродовж доби 15 лютого від російської збройної агресії загинули 6 цивільних жителів у Донецькій області, ще 13 людей були поранені
Про це поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За добу від дій російських загарбників загинули шестеро мирних жителів Донеччини: троє в Покровську, два в Бахмуті та один житель Авдіївки.
Так, повідомляється, що ще 13 людей отримали поранення.
Усього від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 1367 мешканців Донеччини та поранила щонайменше 3052. Однак ці дані не є остаточними: наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
- Нагадаємо, Генштаб повідомляв, що 15 лютого росіяни завдали по Україні 3 ракетних та 18 авіаційних ударів. Окрім того, зафіксовано 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Російські окупанти стріляли по цивільній інфраструктурі Донеччини та Херсонщини, є поранені та загиблі серед цивільного населення.
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