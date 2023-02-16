За добу армія РФ вбила 6 мирних мешканців Донеччини, 13 людей отримали поранення

Про це поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За добу від дій російських загарбників загинули шестеро мирних жителів Донеччини: троє в Покровську, два в Бахмуті та один житель Авдіївки.

Так, повідомляється, що ще 13 людей отримали поранення.

Усього від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 1367 мешканців Донеччини та поранила щонайменше 3052. Однак ці дані не є остаточними: наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.