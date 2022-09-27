За добу армія РФ втратила на війні в Україні 550 окупантів, 16 танків, 7 безпілотників і літак, - Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 57,7 тис. окупантів, 2306 танків, 4881 бойову машину, 261 літак і 977 БПЛА
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
У період із 24 лютого по 27 вересня ворог втратив:
- особового складу – близько 57 750 (+550) осіб
- танків – 2306 (+16) од.
- бойових броньованих машин – 4881 (+24) од.
- артилерійських систем – 1378 (+9) од.
- РСЗВ – 331 (+1) од.
- засобів ППО – 175 (+3) од.
- літаків – 261 (+1) од.
- гелікоптерів – 224 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 977 (+7)
- крилатих ракет – 241 (+0)
- кораблів/катерів – 15 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3730 (+19) од.
- спеціальної техніки – 131 (+0)
26 вересня найбільших втрат рашисти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.
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