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Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна війна з Росією За добу армія РФ втратила на війні в Україні 550 окупантів, 16 танків, 7 безпілотників і літак, - Генштаб ЗСУ

За добу армія РФ втратила на війні в Україні 550 окупантів, 16 танків, 7 безпілотників і літак, - Генштаб ЗСУ

27 вересня, 2022 вiвторок
09:20
війна з Росією Трофейна техніка

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 57,7 тис. окупантів, 2306 танків, 4881 бойову машину, 261 літак і 977 БПЛА

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У період із 24 лютого по 27 вересня ворог втратив:

  • особового складу – близько 57 750 (+550) осіб
  • танків – 2306 (+16) од.
  • бойових броньованих машин – 4881 (+24) од.
  • артилерійських систем  – 1378 (+9) од.
  • РСЗВ – 331 (+1) од.
  • засобів ППО – 175 (+3) од.
  • літаків – 261 (+1) од.
  • гелікоптерів – 224 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 977 (+7)
  • крилатих ракет – 241 (+0)
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3730 (+19) од.
  • спеціальної техніки – 131 (+0)

26 вересня найбільших втрат рашисти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках. 

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російська армія
ЗСУ
окупанти
Вбиті росіяни
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