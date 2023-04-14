За добу армія ворога убила мирного жителя Донеччини, двох поранила
Унаслідок обстрілів російських військ 13 квітня населених пунктів Донецької області загинув мирний житель, ще двоє зазнали уражень різних ступенів тяжкості
Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За добу росіяни убили одного жителя селища Очеретине Покровського району. Ще одна людина там зазнала поранення.
Також уражень зазнав українець у селищі Курахівка.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині загинуло щонайменше 1465 людей, 3382 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Нині точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха встановити неможливо.
"Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - наголосив очільник області.
- 9 квітня російська армія поранила 4 жителів Донеччини: у Дружківці, Кураховому та Костянтинівці. У ніч на 10 квітня РФ обстріляла кладовище у Краматорську.
- 10 квітня російська армія поранила п'ятьох мирних мешканців Донецької області.
- 12 квітня російське військо гатило по мирних населених пунктах Донецької області. Унаслідок обстрілів загинула людина, двоє зазнали уражень.
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