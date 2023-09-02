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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією За добу на фронті відбулось понад 15 бойових зіткнень, ЗСУ завдали 9 ударів по районах зосередження ворога, - Генштаб

За добу на фронті відбулось понад 15 бойових зіткнень, ЗСУ завдали 9 ударів по районах зосередження ворога, - Генштаб

2 вересня, 2023 субота
19:06
Війна з Росією ЗСУ

Авіація сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника

Про це Генштаб повідомив у facebook.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 склади боєприпасів, 2 пункти управління та 1 зенітно-ракетний комплекс противника.

Протягом доби ворог завдав 2 ракетних та 34 авіаційних ударів по позиціях ЗСУ

Протягом доби ворог завдав 2 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на напрямках

Волинський та Поліський напрямки: оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки: противник завдав авіаційного удару в районі Чугунівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Хрінівка, Карповичі, Леонівка Чернігівської області, Українське, Шалигине, Костянтинівка, Веселівка, Рясне, Грабовське Сумської області та Козача Лопань, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Варварівка, Потихонове Харківської області.

Куп’янський напрямок: ворожих обстрілів зазнали Кам'янка та Берестове Харківської області.

Лиманський напрямок: противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Чернещини Харківської області, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Дронівка, Верхньокам'янське, Виїмка, Веселе та Привілля Донецької області.

Бахмутський напрямок: артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Григорівка, Часів Яр, Ступочки, Предтечине та Курдюмівка Донецької області.

Авдіївський напрямок: противник вів безуспішні наступальні дії в районі східніше Сєверного Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Первомайське, Карлівка, Авдіївка, Степове, Новокалинове Донецької області.

Мар’їнський напрямок: противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Георгіївка, Побєда, Костянтинівка, Єлизаветівка Донецької області.

Шахтарський напрямок: противник завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського Донецької області. Противник обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктах, серед них Водяне, Пречистівка, Велика Новосілка, Старомайорське, Новосілка та Зелене Поле Донецької області.

Запорізький напрямок: противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Роботиного Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Новоданилівка, Малі Щербаки, П'ятихатки Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

Херсонський напрямок: ворожих обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Михайлівка, Новоберислав, Миколаївка, Тягинка, Херсон та Первомайське Херсонської області.

Водночас зазначається, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

  • Російська окупаційна армія у суботу, 2 вересня, вдарила керованими авіабомбами по Одрадокам’янці Херсонської області, внаслідок чого загинув чоловік та ще двоє людей зазнали поранень.
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
Контрнаступ ЗСУ
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