За добу на Сході ЗСУ знищили 40 росіян і 7 танків
3 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", ЗСУ знищили 40 росіян
Оперативну інформацію повідомив офіційний Facebook оперативно-тактичного командування "Схід".
"Російські фашистські війська здійснили 3 атаки. Українська артилерія нанесла вогневе ураження по скупченню автомобільної техніки, також було знищено склад з боєприпасами. Тривають бої", - повідомили у Facebook.
На Сході внаслідок боїв з ЗСУ померли 40 росіян. Втрати окупантів 3 травня: 5 танків, 2 БМП, 7 автівок і 1 мінометний розрахунок.
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