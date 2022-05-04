За добу на Сході ЗСУ знищили 40 росіян і 7 танків

Оперативну інформацію повідомив офіційний Facebook оперативно-тактичного командування "Схід".



"Російські фашистські війська здійснили 3 атаки. Українська артилерія нанесла вогневе ураження по скупченню автомобільної техніки, також було знищено склад з боєприпасами. Тривають бої", - повідомили у Facebook.



На Сході внаслідок боїв з ЗСУ померли 40 росіян. Втрати окупантів 3 травня: 5 танків, 2 БМП, 7 автівок і 1 мінометний розрахунок.





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