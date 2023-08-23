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За добу окупанти атакували 10 регіонів України: 4 загиблих, 14 поранених

23 серпня, 2023 середа
09:38
Війна з Росією Херсонщина

Протягом вівторка, 22 серпня, російські терористи обстріляли 10 областей України. Унаслідок ворожих атак загинули щонайменше 4 людини, ще 14 отримали поранення

Інформацію про наслідки обстрілів станом на 09:00 оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: за добу росіські терористи здійснили 15 обстрілів регіону. Ворог бив з мінометів та артилерії по Новгород-Сіверському та Корюківському районах.

Сумщина: вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Обстрілів зазнали Хотінська, Дружбівська, Свеська громади. Також здійснено скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи) по Хотінській громаді.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Обстрілів зазнали Великописарівська, Середино-Будська, Краснопільська, Хотінська, Дружбівська, Есманська, Білопільська громади.

Унаслідок мінометних обстрілів Середино-Будської громади поранено 4 мирних жителів. Також пошкоджено 7 приватних автомобілів. Крім цього, здійснено обстріл за допомогою дронів-камікадзе, пошкоджено багатоповерхівку.

Дніпропетровщина: вчора двічі за день ворог атакував Нікопольщину, бив з важкої артилерії. Унаслідок цього, пошкоджене приватне підприємство та житловий будинок. 

"Неспокійно вночі було у Нікополі. Ворог атакував місто двічі. Ввечері з безпілотника, а вже після опівночі - з важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.

Запорізька: ворог здійснив 97 ударів по області й уразив 24 населені пункти. Противник здійснив 84 артилерійських обстрілів по території Магдалинівки, Оріхова, Залізничного, Гуляйполя, Малої Токмачки, Левадного, Степового, П'ятихаток, Павлівки, Кам'янського та інших міст та сіл на лінії вогню.

Також зафіксовано ракетний удар по Запоріжжю, авіаційний — по Єгорівці, шість БПЛА-атак по Малинівці та Новодарівці, а також чотири РСЗВ-обстріли по Приморському, Лук'янівському й Новодарівці.

Унаслідок атак надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Харківщина: вчора ввечері ворог завдав удару двома ракетами по смт Чкалівське Чугуївського району. Зафіксовано влучання двох ракет поряд з адмінбудівлею, в якій знаходяться будинок культури, кафе, селищна рада, спортивна зала.

Також вчора ворог обстріляв з РСЗВ "Ураган" селище Шийківка Ізюмського району. Унаслідок цього пошкоджено 5 приватних будинків. Через ворожий обстріл зазнала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості жінка 65 років.
Унаслідок обстрілу селища Чернещина Ізюмського району пошкоджені приватні будинки.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Плетенівка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори Чугуївського району та Чугунівка Куп'янського району. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Берестове та Куп’янськ-Вузловий.

Луганщина: під ворожим вогнем опинилися Сватівщина, Кремінщина, Білогорівка.

"Більш цілеспрямовано противник застосовує авіацію. Так, учора він зосередився на Серебрянському лісництві", - додали у повідомленні.

Донеччина: протягом доби росіяни атакували 11 населених пунктів, серед них Авдіївка, Сіверськ, Часів Яр, смт Нью-Йорк, Богоявленка, Кліщіївка, Закітне, Новоукраїнка, Соловйове, Торське та Шахтарське.

Унаслідок атак три людини загинули, ще 4 отримали поранення. Також пошкоджено 7 приватних житлових будинків, 2 ЛЕП,  паливна цистерна ФМТ "Фенольно-нафталінового виробництва ПрАТ "АКХЗ". 

Одещина: цієї ночі російські терористи упродовж трьох годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області.

Унаслідок цього є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, де спалахнула пожежа, загальною площею 700м2. Серед пошкоджень є і зерносховища.

Миколаївщина: сьогодні вранці ворожих артилерійських обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок обстрілу відбулося займання сухої трави, пошкоджено побутовий газопровід, два житлові будинки.

Вночі ворог також завдавав артилерійських ударів по Очакову. Внаслідок обстрілу відбулось займання покрівлі церкви, яке було оперативно ліквідовано.

Вчора ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по береговій лінії Куцурубської громади.
Також вчора протягом дня та сьогодні вранці ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 72 обстріли, з них по місту Херсон - 5 обстрілів. Сьогодні ворог завдав авіаударів по Херсону. Близько четвертої ранку рашисти скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

Унаслідок цього постраждали шестеро людей. 22-річного чоловіка доставили до медзакладу.

Ворог також вдарив по Комишанах. Під обстріл потрапили місцеві жителі, які перебували на вулиці. Травми несумісні з життям отримала 71-річна жінка. Також до лікарні шпиталізували 55-річного чоловіка, йому надають медичну допомогу.

Через російський обстріл Миколаївки постраждав чоловік. У 66-річного місцевого жителя діагностували мінно-вибухову травму та поранення руки. У стані середньої тяжкості його шпиталізували.

  • У ніч з 22 на 23 серпня російські терористи запустили ударні БПЛА у напрямку Одещини: в Подунав'ї було влучання по зерносховищу та виробничо-перевантажувальному комплексу.
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