За добу окупанти обстріляли Херсонщину 36 разів, є поранена людина

Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.

За добу 28 січня російська армія 36 разів гатила по Херсону, використавши реактивні системи залпового вогню, артилерію, міномети й танки.

"Херсон армія РФ обстріляла 4 рази – пошкоджено будівлю комунального підприємства, газопровід та домівки херсонців", - додали в ОВА.

Так, через російську збройну агресію одна людина отримала поранення.

Нагадаємо, ранком Генштаб повідомляв, що за добу 28 січня загарбники завдали ракетний та 32 авіаційних удари: під ворожим вогнем, зокрема, опинилася цивільна інфраструктура Донеччини й Херсонщини, є поранені й загиблі.

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