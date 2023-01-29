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Війна з Росією: хроніка
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За добу окупанти обстріляли Херсонщину 36 разів, є поранена людина

29 січня, 2023 неділя
10:54
війна з Росією Херсон

Упродовж 28 січня росіяни гатили по Херсонській області 36 разів, використовуючи танки, артилерію, РСЗВ й міномети. Є поранена людина

Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.

За добу 28 січня російська армія 36 разів гатила по Херсону, використавши реактивні системи залпового вогню, артилерію, міномети й танки.

"Херсон армія РФ обстріляла 4 рази – пошкоджено будівлю комунального підприємства, газопровід та домівки херсонців", - додали в ОВА.

Так, через російську збройну агресію одна людина отримала поранення.

  • Нагадаємо, ранком Генштаб повідомляв, що за добу 28 січня загарбники завдали ракетний та 32 авіаційних удари: під ворожим вогнем, зокрема, опинилася цивільна інфраструктура Донеччини й Херсонщини, є поранені й загиблі.

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Херсон
Херсонщина
окупанти
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