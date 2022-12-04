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Війна з Росією: хроніка
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За добу окупанти завдали 2 ракетних удари та 10 обстрілів з РСЗВ

4 грудня, 2022 неділя
18:45
війна з Росією ЗСУ, ракета, РСЗВ

Протягом доби, 4 грудня, росіяни завдали по території України 2 ракетні удари та понад 10 обстрілів з РСЗВ. Ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури Нікополя та Херсона

Про це повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На інших напрямках ситуація склалась наступним чином:

  • На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів населені пункти Сопич, Сваркове та Заруцьке Сумської області.
  • На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з різнокаліберної артилерії зазнали, зокрема, райони Шевченка, Стрілечої, Красного, Огірцевого, Вовчанська, Бочкового, Малої Вовчої, Дворічної та Богданівського на Харківщині. 
  • На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Під вогневе ураження танків та артилерії потрапили райони населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Вишневе Харківської області; Макіївка і Площанка на Луганщині та Ямполівка Донецької області.
  • На Бахмутському та Авдіїівському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій і намагається покращити тактичне положення. Обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка Донецької області. 
  • На Новопавлівському напрямку ворог обороняється. Обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Нескучного, Золотої Ниви та Пречистівки на Донеччині. 
  • На Запорізькому та Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії. Його артилерійські обстріли зафіксовано у районах понад двадцяти п’яти населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Це, зокрема, міста Нікополь Дніпропетровської області та Херсон.

Внаслідок ворожого обстрілу Покровської громади у Нікопольському районі, що стався вдень, 4 грудня, загинув чоловік.

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окупанти
ракетний удар
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