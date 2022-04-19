За добу піротехніки знешкодили 1,5 тис. вибухонебезпечних предметів та обстежили територію у понад 500 гектарів, - ДСНС
За останню добу піротехніки ДСНС знешкодили близько 1,5 тис. вибухонебезпечних предметів та обстежили територію у понад 500 гектарів, роботи тривають
Про це повідомляє ДСНС.
Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС звилучили та знешкодили 1 592 вибухонебезпечні предмети. Рятувальники обстежили територію площею 511,71 га.
Повідомляється, що найчастіше піротехнічні підрозділи працювали в Харківській області (2 795 разів), на Миколаївщині (1 102 рази), на Київщині (988 разів), на Донеччині (304 рази) та на Сумщині (304 рази).
Крім того, усього з початку повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України рятувальниками було знешкоджено 68 345 вибухонебезпечних предметів та 417,4 кг вибухової речовини. У тому числі 1 938 авіаційних бомб.
Усього піротехніки ДСНС обстежили територію площею 11 640 га.
ДСНС нагадує, що про виявлення підозрілого предмету або вибухівки необхідно негайно повідомляти за номером телефону 101.
- Нагадаємо, що за добу 17 квітня піротехніки ДСНС знешкодили на Київщині 495 одиниць вибухонебезпечних предметів
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