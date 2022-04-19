За добу піротехніки знешкодили 1,5 тис. вибухонебезпечних предметів та обстежили територію у понад 500 гектарів, - ДСНС

Про це повідомляє ДСНС.



Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС звилучили та знешкодили 1 592 вибухонебезпечні предмети. Рятувальники обстежили територію площею 511,71 га.



Повідомляється, що найчастіше піротехнічні підрозділи працювали в Харківській області (2 795 разів), на Миколаївщині (1 102 рази), на Київщині (988 разів), на Донеччині (304 рази) та на Сумщині (304 рази).



Крім того, усього з початку повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України рятувальниками було знешкоджено 68 345 вибухонебезпечних предметів та 417,4 кг вибухової речовини. У тому числі 1 938 авіаційних бомб.

Усього піротехніки ДСНС обстежили територію площею 11 640 га.



ДСНС нагадує, що про виявлення підозрілого предмету або вибухівки необхідно негайно повідомляти за номером телефону 101.



Нагадаємо, що за добу 17 квітня піротехніки ДСНС знешкодили на Київщині 495 одиниць вибухонебезпечних предметів