За добу прикордонники Польщі зупинили 553 нелегалів з території Білорусі

Про це передає Еспресо.TV.



"8 жовтня співробітники Прикордонної варти зафіксували 553 спроби незаконного перетину білорусько-польського кордону. Було затримано 8 нелегальних мігрантів: чотирьох громадян Іраку, трьох громадян Конго і громадянина Гвінеї", - йдеться в повідомленні відомства.



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Польські прикордонники також заявили, що лише в жовтні було припинено понад 4,3 тисячі спроб нелегально потрапити до Польщі з території Білорусі, а з початку року - понад 15,8 тисячі спроб.



Найбільше незаконних спроб потрапити до Польщі з території Білорусі зафіксували 6 жовтня - 667.





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