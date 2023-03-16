За добу РФ обстріляла 130 міст і сіл України, пошкоджено 100 об'єктів інфраструктури

Про це повідомили в Military Media Center.

Упродовж доби 15 березня російська армія гатила по 130 українських населених пунктах, підтверджено ураження 100 об'єктів інфраструктури. Так, під вогнем опинилися 8 областей України: Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Луганщина, Донеччина, Запорізька область, Херсонщина й Дніпропетровщина.

Окупанти атакували з мінометів, танків, БМП, артилерії, САУ, РСЗВ "Град", ЗРК С-300, БПЛА й тактичної авіації.

Попередньо від російської збройної агресії загинули дев'ятеро людей, 35 дістали поранення.