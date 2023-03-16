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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією За добу РФ обстріляла 130 міст і сіл України, пошкоджено 100 об'єктів інфраструктури

За добу РФ обстріляла 130 міст і сіл України, пошкоджено 100 об'єктів інфраструктури

16 березня, 2023 четвер
11:08
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Упродовж доби 15 березня російська армія гатила по 130 населених пунктах України, під вогнем опинилися 100 об'єктів інфраструктури

Про це повідомили в Military Media Center.

Упродовж доби 15 березня російська армія гатила по 130 українських населених пунктах, підтверджено ураження 100 об'єктів інфраструктури. Так, під вогнем опинилися 8 областей України: Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Луганщина, Донеччина, Запорізька область, Херсонщина й Дніпропетровщина.

Окупанти атакували з мінометів, танків, БМП, артилерії, САУ, РСЗВ "Град", ЗРК С-300, БПЛА й тактичної авіації.

Попередньо від російської збройної агресії загинули дев'ятеро людей, 35 дістали поранення.

  • Нагадаємо, ранком Генштаб звітував, що 15 березня ворог здійснив понад 75 атак на п'яти напрямках, проте українські воїни продовжували нищити росіян і вдарили по майже 20 районах скупчення загарбників та збили літак.
російська армія
Луганщина
Сумщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
Чернігівщина
Донеччина
безпілотник
Запорізька область
Харківщина
ракетний удар
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