За добу РФ обстріляла 130 міст і сіл України, пошкоджено 100 об'єктів інфраструктури
Упродовж доби 15 березня російська армія гатила по 130 населених пунктах України, під вогнем опинилися 100 об'єктів інфраструктури
Про це повідомили в Military Media Center.
Упродовж доби 15 березня російська армія гатила по 130 українських населених пунктах, підтверджено ураження 100 об'єктів інфраструктури. Так, під вогнем опинилися 8 областей України: Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Луганщина, Донеччина, Запорізька область, Херсонщина й Дніпропетровщина.
Окупанти атакували з мінометів, танків, БМП, артилерії, САУ, РСЗВ "Град", ЗРК С-300, БПЛА й тактичної авіації.
Попередньо від російської збройної агресії загинули дев'ятеро людей, 35 дістали поранення.
- Нагадаємо, ранком Генштаб звітував, що 15 березня ворог здійснив понад 75 атак на п'яти напрямках, проте українські воїни продовжували нищити росіян і вдарили по майже 20 районах скупчення загарбників та збили літак.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.17
Купівля 38.17Продаж 38.95
-
EUR
Купівля 40Продаж 41.01
- Актуальне
- Важливе