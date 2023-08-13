Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: за добу російські окупанти обстріляли із мінометів село Грем’яч Новгород-Сіверського району. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина: вчора протягом дня росіяни здійснили 5 мінометних обстрілів Білопільської, Краснопільської, Новослобідської та Зноб-Новгородської громад. Минулося без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Дніпропетровщина: вночі агресор два рази скеровував важку артилерію на Нікопольщину - майже десяток снарядів прилетіли по районному центру і Червоногригорівській громаді. Обійшлося без жертв та постраждалих. Наслідки обстрілів уточнюються.



Крім того, вчора вдень ворог тричі обстріляв Нікополь. З важкої артилерії до міста прилетіли півтора десятка снарядів. Внаслідок атаки пошкоджені 15 приватних будинків, 5 господарських споруд, 2 газопроводи та 3 ЛЕП.

Запорізька область: російські війська за добу здійснили 114 обстрілів по 19 мирних містах і селах області. 100 артилерійських обстрілів здійснено по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Кам’янському, Степовому, П‘ятихатках та інших селах на лінії фронту. Також 9 обстрілів з РСЗВ завдав ворог по Новодарівці, Червоному, Левадному, Лобковому. Оріхів та Мала Токмачка постраждали від трьох авіаційних ударів, Ольгівське двічі атакували з БПЛА.



Внаслідок удару керованою авіабомбою по місту Оріхів постраждали 10 осіб, в тому числі й правоохоронці під час несення служби у прифронтовому місті. На жаль, на місці загинув 31-річний поліціянт. Поранення отримала родина - чоловіки 20 та 70 років й жінки 39 та 66 років.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Гур’ївого Козачка Богодухівського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад населених пунктів Уди Богодухівського району, Стрілеча, Глибоке Харківського району, Охрімівка, Бударки Чугуївського району.



На Куп’янському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районах північно-східніше Синьківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки. Завдав авіаційних ударів в районі Кислівки та Першотравневого. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали такі населені пункти як Куп’янськ, Масютівка, Кислівка та Берестове.

Луганщина: росіяни стріляли по селах уздовж лінії фронту - Невському і Білогорівці. Загалом за добу противник здійснив 141 обстріл регіону.

Донеччина: росіяни здійснили 9 обстрілів населених пунктів Авдіївка, Торецьк, сіл Богоявленка, Щурове, Благодатне.

За добу в області поранено одну людину.

Миколаївщина: вчора ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: сьогодні зранку внаслідок ворожого обстрілу села Велетенське важкі травми отримав 28-річний чоловік. Його госпіталізували до реанімаційного відділення.

Загалом за добу по області противник здійснив 61 обстріл, з них 3 - по Херсону. Рашисти поцілили у райони 23 населених пунктів області, території та приміщення заводів у Херсоні, вежі мобільного зв'язку у Бериславі. Всього за добу через російську агресію троє людей дістали поранення.