За добу Росія вбила 3 мирних мешканців Донеччини, ще 4 отримали поранення

Про це поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За 20 січня на Донеччині від російської повномасштабної збройної агресії загинули троє мирних мешканців: двоє жителів Бахмута та один - Желанного.

Також у Бахмуті четверо людей отримали поранення.

Загалом від 24 лютого 2022 року окупанти вбили 1316 жителів, ще 2870 - поранили. Однак дані не містять статистику з Маріуполя та Волновахи - точну кількість жертв там встановити неможливо.

Нагадаємо, упродовж доби 20 січня ворог завдав 7 ракетних і 15 авіаударів, 3 з цих ракет були націлені на Краматорськ та Гуляйполе.

Тоді ж російські терористи знову обстріляли територію Сумської області: за день Росія завдала 27 ударів.

У ніч на 21 січня росіяни скерували важку артилерію на Дніпропетровщину, село Вищетарасівка зазнало атак орієнтовно десятьма снарядами.

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