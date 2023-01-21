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Війна з Росією: хроніка
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За добу Росія вбила 3 мирних мешканців Донеччини, ще 4 отримали поранення

21 січня, 2023 субота
08:37
війна з Росією

Упродовж доби 20 січня через російську збройну агресію загинули троє цивільних жителів Донецької області, це 4 - поранені

Про це поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За 20 січня на Донеччині від російської повномасштабної збройної агресії загинули троє мирних мешканців: двоє жителів Бахмута та один - Желанного.

Також у Бахмуті четверо людей отримали поранення. 

Загалом від 24 лютого 2022 року окупанти вбили 1316 жителів, ще 2870 - поранили. Однак дані не містять статистику з Маріуполя та Волновахи - точну кількість жертв там встановити неможливо.

  • Нагадаємо, упродовж доби 20 січня ворог завдав 7 ракетних і 15 авіаударів, 3 з цих ракет були націлені на Краматорськ та Гуляйполе.
  • Тоді ж російські терористи знову обстріляли територію Сумської області: за день Росія завдала 27 ударів.
  • У ніч на 21 січня росіяни скерували важку артилерію на Дніпропетровщину, село Вищетарасівка зазнало атак орієнтовно десятьма снарядами.

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Донеччина
Бахмут
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