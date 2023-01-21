Уночі загарбники атакували Нікопольський район з важкої артилерії, - ОВА
У ніч на 21 січня росіяни скерували важку артилерію на Дніпропетровщину, село Вищетарасівка зазнало атак орієнтовно десятьма снарядами
Про це поінформував голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
У ніч на 21 січня російська армія атакувала Нікопольщину. Під вогнем важкої артилерії опинилася Мирівська громада, у село Вищетарасівка прилетіло приблизно 10 снарядів РФ.
Зазначається, що люди неушкоджені, а деталі ворожих обстрілів з'ясовуються.
"В інших районах протягом ночі звучала сирена, та минулося без атак. І на цю хвилину спокійно", - написав Валентин Резніченко.
- Нагадаємо, упродовж доби 20 січня ворог завдав 7 ракетних і 15 авіаударів, 3 з цих ракет були націлені на Краматорськ та Гуляйполе.
- Тоді ж російські терористи знову обстріляли територію Сумської області: за день Росія завдала 27 ударів.
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