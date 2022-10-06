За добу Росія втратила 330 військових, 26 бойових бронемашин і 15 безпілотників на війні проти України, - Генштаб ЗСУ
З 24 лютого по 6 жовтня російська армія втратила 61 330 військових, 5064 бойових бронемашин і 1047 безпілотників
Про це повідомив Генштаб ЗСУ на фейсбуці.
Орієнтовні втрати ворога станом на 6 жовтня становлять:
- особового складу - 61 300 (+330) окупантів;
- танків - 2449 (+14) од.;
- бойових броньованих машин - 5064 (+26) од.;
- артилерійських систем - 1424 (+10) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 344 (+3) од.;
- засобів ППО - 177 (+0) од.;
- літаків - 266 (+0) од.;
- гелікоптерів - 232 (+4) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1047 (+15) од.;
- крилатих ракет - 246 (+0) од.;
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 3854 (+13) од.;
- спеціальної техніки - 134 (+2) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках.
Повітряні сили ЗСУ зазначають, що серед 15 збитих безпілотників було дев'ять дронів-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва, які знищили сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Південь". Саме "Shahed-136" у ніч на 6 жовтня росіяни атакували Україну.
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