Про це повідомив Генштаб ЗСУ на фейсбуці.

Орієнтовні втрати ворога станом на 6 жовтня становлять:

особового складу - 61 300 (+330) окупантів;

танків - 2449 (+14) од.;

бойових броньованих машин - 5064 (+26) од.;

артилерійських систем - 1424 (+10) од.;

реактивних систем залпового вогню - 344 (+3) од.;

засобів ППО - 177 (+0) од.;

літаків - 266 (+0) од.;

гелікоптерів - 232 (+4) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1047 (+15) од.;

крилатих ракет - 246 (+0) од.;

кораблів/катерів - 15 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 3854 (+13) од.;

спеціальної техніки - 134 (+2) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках.

Повітряні сили ЗСУ зазначають, що серед 15 збитих безпілотників було дев'ять дронів-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва, які знищили сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Південь". Саме "Shahed-136" у ніч на 6 жовтня росіяни атакували Україну.