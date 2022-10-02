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За добу Росія втратила на українському півдні 64 військових та 16 танків, - ОК "Південь"

2 жовтня, 2022 неділя
06:36
війна з Росією Ілюстративне фото

На південному фронті обстановка складна, однак цілком контрольована Силами оборони

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ворог намагається вишукувати способи для покращення логістичного забезпечення своїх військ, продовжує налагодження альтернативних переправ та ремонтні роботи в районі Антонівського та Каховського мостів, - акцентує ОК  "Південь". Водночас наносить ракетно-артилерійські та авіаційні удари по позиціях наших військ та мирних населених пунктах".

Зокрема протягом бойового дня рашисти нанесли 7 авіаційних ударів по позиціях українських захисників та з реактивних систем залпового вогню вкотре вдарили по двох громадах Нікопольського району. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Двічі за день був обстріляний Очаків із 120 мм міномета та реактивної системи залпового вогню "Град". Били по портовій акваторії та інфраструктурі. Без людських втрат.

У Миколаєві, розбираючи завали ураженого житлового будинку, знайшли загиблу жінку.

Українська авіація нанесла по ворогу 9 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали близько 550 вогневих завдань, зокрема по ворожих логістичних центрах та районах зосередження живої сили й техніки.

У підсумку втрати ворога за 1 жовтня складають: 64 бойовики, 16 танків та 11 одиниць іншої авто-бронетехніки, 2️ самохідні гаубиці "Мста-С", 2️ протитанкові ракетні комплекси, склад з боєприпасами. Один БТР затрофеєний.

Корабельне угруповання ворожого флоту, хоч і зменшилося до 8 одиниць і тримається у ракетно безпечному для себе районі, однак утримує 24 "Калібри". Отож не втратила актуальності загроза ракетного удару.

Як наголошують у командуванні, не виключені  також атаки із застосуванням дронів-камікадзе, а море може продовжувати викид зірваних якірних мін до узбережжя.

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