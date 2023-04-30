За добу Росія втратила в Україні 470 військових, 4 безпілотники та систему ППО, - Генштаб
За весь час повномасштабної війни Росія втратила в Україні 190510 солдатів, 2475 безпілотників і 295 засобів протиповітряної оборони
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.23 орієнтовно становили:
- особовий склад ‒ близько 190 510 (+470) осіб
- танки ‒ 3699 (+2) од;
- бойові броньовані машини ‒ 7189 (+5) од;
- артилерійські системи – 2914 (+6) од;
- РСЗВ – 544 (+1) од;
- засоби ППО ‒ 295 (+1) од;
- літаки – 308 (+0) од;
- гелікоптери – 294 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2475 (+4) од;
- крилаті ракети ‒ 932 (+0) од;
- кораблі/катери ‒ 18 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 5842 (+6) од;
- спеціальна техніка ‒ 357 (+2).
Дані уточнюються.
- Упродовж минулої доби 29 квітня ЗСУ збили російські 4 безпілотники, уразили декілька районів зосереджена загарбницьких військ і дві системи ППО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.03
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе