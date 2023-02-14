За добу Росія втратила в Україні 740 солдатів, 2 літаки та 4 безпілотники
За час повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні понад 139 тис. військових, 298 літаків і 2011 безпілотників
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 139 080 (+740) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3286 (+3) од.
- бойових броньованих машин ‒ 6500 (+8)
- артилерійських систем – 2299 (+9)
- РСЗВ – 466 (+1)
- засобів ППО ‒ 234 (+0)
- літаків – 298 (+2)
- гелікоптерів – 286 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2011 (+4),
- крилатих ракет ‒ 857 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5155 (+5)
- спеціальної техніки ‒ 218 (+1)
Повідомляють, що остаточні дані уточнюються.
- 14 лютого Генштаб повідомив, що російським солдатам обіцяють грошові надбавки за кожен кілометр просування по українській землі, а їхні підрозділи на Луганщині зобов'язали носити у нагрудній кишені гільзу із клаптиком паперу з інформацією про себе.
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