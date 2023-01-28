За добу росіяни 19 разів обстріляли Херсонщину, двоє людей загинули, 7 - поранені

Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.

"За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 19 разів обстріляли територію Херсонщини. По мирних містах і селах вороги вели вогонь із артилерії, РСЗВ, мінометів", - мовиться в повідомленні.

Також зазначається, що Херсон росіяни атакували 5 разів, внаслідок чого уражено житлові будинки та медичні заклади.

"Минулої доби через російську агресію 2 людини загинули, 7 жителів Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості", - ствердила пресслужба.

Як повідомив Генштаб, за добу 28 січня росіяни завдали 10 ракетних і 26 авіаційних ударів та здійснили 81 обстріл з РСЗВ, зокрема під ураженням опинилася цивільна інфраструктура Запоріжжя й Очакова.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb