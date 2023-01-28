За добу росіяни 19 разів обстріляли Херсонщину, двоє людей загинули, 7 - поранені
Упродовж 27 січня загарбники 19 разів вдарили по території Херсонської області з артилерії, РСЗВ та мінометів; двоє людей загинули, 7 - поранені
Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.
"За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 19 разів обстріляли територію Херсонщини. По мирних містах і селах вороги вели вогонь із артилерії, РСЗВ, мінометів", - мовиться в повідомленні.
Також зазначається, що Херсон росіяни атакували 5 разів, внаслідок чого уражено житлові будинки та медичні заклади.
"Минулої доби через російську агресію 2 людини загинули, 7 жителів Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості", - ствердила пресслужба.
- Як повідомив Генштаб, за добу 28 січня росіяни завдали 10 ракетних і 26 авіаційних ударів та здійснили 81 обстріл з РСЗВ, зокрема під ураженням опинилася цивільна інфраструктура Запоріжжя й Очакова.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 42.6Продаж 43.59
- Актуальне
- Важливе