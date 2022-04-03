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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією За добу росіяни 21 раз обстріляли Харківщину з артилерії, мінометів і танків, - ОВА

За добу росіяни 21 раз обстріляли Харківщину з артилерії, мінометів і танків, - ОВА

3 квітня, 2022 неділя
10:56
війна з Росією Харків після обстрілу

2 квітня росіяни близько 21 разу обстріляли Харківщину та поранили чотирьох людей

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За минулу добу російські війська нанесли приблизно 21 удар із артилерії, мінометів, танків по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, Нових будинків, центру міста, Дергачів", - розповів він.

Бойової авіації окупантів у області не спостерігають, однак росіяни ведуть активну розвідку та запускають БПЛА. Найгарячіше на ізюмському напрямку, де тривають активні бої між ЗСУ й окупантами. Ворожі позиції біля міста вразливі, оскільки росіяни концентрують сили в напрямку Донбасу. Для уникнення можливих наслідків бойових дій на територіях населених пунктів Ізюмського району мешканців поступово евакуюють.

"Окупанти вчора знову обстріляли Лозову. Внаслідок ракетного удару 4 людини отримали поранення, є пошкоджені будинки, понад 60 тис. жителів громади без води, понад 40 тис. - без світла. Місцева влада та комунальники активно працюють над відновленням", - зауважив Олег Синєгубов.

У Балаклії росіяни влучили з танків у Центральну районну лікарню та частково пошкодили будівлю. Пацієнтів і персонал необхідно негайно евакуювати. Упродовж 3 квітня плануть вивезти близько 70 людей.

"Продовжуємо забезпечувати місто та область гуманітарною допомогою, щодня відправляємо вантажі на громади області", - додав голова Харківської ОВА.

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