За добу росіяни обстріляли сім населених пунктів Донеччини, є загиблі та поранені

Про це Національна поліція України повідомляє у telegram.

"За добу обстрілів зазнали сім населених пунктів. Ворог накрив вогнем міста Авдіївка, Бахмут, Святогірськ, Дружківку, смт Велика Новосілка, села Іванівське, Новосілка", - йдеться у повідомленні.

Стало відомо, що російські війська били з ракетних систем, реактивних систем залпового вогню "Град", артилерії та мінометів.

Знищено та пошкоджено сім цивільних об‘єктів: чотири житлові будинки, готель, кафе, альтанка.

Обстріли не припиняються у Бахмуті. Загинули мирні жителі, пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки.

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Зафіксовані ракетні удари по Святогірську та Дружківці. Російські снаряди поцілили в інфраструктуру. За попередніми даними, люди не постраждали.

Внаслідок мінометного обстрілу поранено жителя селища Велика Новосілка.

Раніше Генштаб інформував, що за 12 листопада окупанти нанесли 14 авіаударів та здійснили до 10 обстрілів з РСЗВ, від загарбників постраждали мешканці трьох областей.

12 листопада речник Східного угрупування військ Сергій Череватий зазначив, що східний фронт залишається епіцентром війни.

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