За добу росіяни обстріляли сім населених пунктів Донеччини, є загиблі та поранені
Війська Росії за минулу добу завдали 12 ударів по семи населених пунктах Донецької області, є вбиті та поранені люди
Про це Національна поліція України повідомляє у telegram.
"За добу обстрілів зазнали сім населених пунктів. Ворог накрив вогнем міста Авдіївка, Бахмут, Святогірськ, Дружківку, смт Велика Новосілка, села Іванівське, Новосілка", - йдеться у повідомленні.
Стало відомо, що російські війська били з ракетних систем, реактивних систем залпового вогню "Град", артилерії та мінометів.
Знищено та пошкоджено сім цивільних об‘єктів: чотири житлові будинки, готель, кафе, альтанка.
Обстріли не припиняються у Бахмуті. Загинули мирні жителі, пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки.
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Зафіксовані ракетні удари по Святогірську та Дружківці. Російські снаряди поцілили в інфраструктуру. За попередніми даними, люди не постраждали.
Внаслідок мінометного обстрілу поранено жителя селища Велика Новосілка.
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