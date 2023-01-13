За добу росіяни вбили двох мирних мешканців Донеччини
Упродовж доби 12 січня загарбники вбили двох мирних жителів Донеччини: у Благодатному та Авдіївці, ще двоє людей отримали поранення
Про це поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграм.
Зазначається, що упродовж доби 12 січня окупанти вбили двох мирних мешканців Донецької області в Авдіївці та Благодатному.
Ще двоє людей, мешканці Соледара та Кліщіївки, отримали поранення.
Усього від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 1299 цивільних мешканців, ще 2842 були поранені.Однак Павло Кириленко наголошує, що через воєнний стан неможливо встановити кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі, тож дані не є повними.
- Нагадаємо, уночі та вранці 12 січня росіяни гатили по Донецькій області: на чотирьох напрямках зафіксовано атаки міст та сіл.
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