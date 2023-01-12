Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Обстріли Донеччини: загарбники пошкодили 6 будинків у Вугледарі, у Кураховому - адмінбудівлю, житловий фонд й підприємство

Обстріли Донеччини: загарбники пошкодили 6 будинків у Вугледарі, у Кураховому - адмінбудівлю, житловий фонд й підприємство

12 січня, 2023 четвер
10:33
війна з Росією Обстріли Донеччини

Уночі та вранці 12 січня росіяни гатили по Донецькій області: на чотирьох напрямках зафіксовано атаки міст та сіл

Про обстріли вночі та ранком 12 січня поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Волноваський напрямок

У Вугледарі росіяни пошкодили 6 будинків, також під ураження потрапили околиці Новоукраїнки та Богоявленки. За даними ОВА, постраждалих немає

Донецький напрямок

На цьому напрямку тривали обстріли Курахівської громади: у Кураховому окупанти поцілили в адмінбудівлю, територію підприємства та три багатоповерхівки. Ранком розпочався новий обстріл міста: наслідки на момент написання не встановлені.

У Курахівці уражено двоповерхівку та приватний будинок, також уночі зафіксовано обстріли Мар'їнки, Авдіївки та околиць Очеретинської громади.

Горлівський напрямок

У Соледарі тривають інтенсивні обстріли, 1 людина загинула у Парасковіївці Соледарської громади. Напередодні вдень під обстрілом опинилася Костянтинівська громада: пошкоджено дорогу, без жертв.

Лисичанський напрямок

Зафіксовано обстріли Сіверська, у Лимані зруйновано три будинки. Як повідомив голова ОВА, минулося без жертв.

  • Нагадаємо, за минулу добу, 11 січня, російські військові 90 разів обстріляли територію Херсонщини з артилерії, реактивних систем, мінометів і танків.
  • 11 січня російські військові продовжувати обстрілювати населені пункти Харківської області. Внаслідок цього пошкоджені підприємство, домівки, торговельний павільйон.
  • У ніч на 12 січня російська армія завдала удару з важкої артилерії по Нікопольщині, унаслідок чого пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.
  • У ніч на 12 січня росіяни вдарили по Запоріжжю, пошкодивши об'єкти інфраструктури і житлові будинки, виникла пожежа.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Донеччина
окупанти
Читайте також:
окупанти
11 січня, 2023 середа
Окупанти не приховують своїх планів вийти на адміністративні кордони Запорізької області, - боєць "Легіону Свободи" Денисов
Автор Тетяна Яворська
11 січня, 2023 середа
Ікона з "Мерседесом": чи мало право УПЦ МП розмальовувати лавру портретами своїх керівників
Намісник Києво-Печерської Лаври (УПЦ МП) Павло (Лебідь)
9 січня, 2023 понедiлок
Як тільки наміснику Лаври Павлу обмежать свободу, почнуться розмови про обмін на полонених, - політексперт Антонюк
Київ
-6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.97
    Купівля 39.97
    Продаж 40.66
  • EUR
    Купівля 41.79
    Продаж 42.82
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
12 січня
10:42
Звітував ворогу про критичну інфраструктуру, розміщення ППО та сухопутних військ на Черкащині: СБУ затримала російського агента
10:18
OPINION
Микола Княжицький
Російську церкву в Україні хочуть зберегти
10:06
санкції проти Росії
Ухвалити десятий пакет санкцій проти РФ планують на початку лютого, до саміту Україна - ЄС у Києві, - ЗМІ
10:02
Зустріч міністра енергетики Германа Галущенка з заступником державного секретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Пайєттом
США цьогоріч нададуть Україні небувалу підтримку для відновлення енергетики, - Галущенко
10:01
OPINION
Михайло Жернаков
Українські суди будуть обезголовлені
09:54
Олексій Данілов
Данілов сказав, за скільки часу українські воїни можуть опанувати танки Leopard
09:36
Санкції
США та союзники готують нові санкції проти російської нафтової промисловості, - WSJ
09:35
Вугільна електростанція в Британії продовжила роботу ще на два роки через війну в Україні
09:32
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Постачання танків Leopard і Challenger стане подоланням червоної лінії в наданні Україні важкої зброї, - Згурець
09:05
Костянтин Жеваго
Я пишаюся тим, що українець і іншого паспорту не маю, - Костянтин Жеваго
09:05
Ворог 90 разів обстріляв Херсонську область з різних видів озброєння минулої доби
09:05
астероїд
Повз Землю пролетить астероїд завбільшки з Біг-Бен
09:03
Окупанти
У Луганську під потреби поранених військових РФ окупанти облаштували актову залу обласної лікарні, - ОВА
08:59
Інфографіка
валюта доллар обмін валют
Актуальний курс валют на 12 січня: ціна на долар та євро в Україні
08:51
Армія РФ гатила по щонайменше 11 населених пунктах Харківщини протягом доби, пошкоджені підприємство й будинки
08:45
Пожежа на буксирі "Адлер", Москва
На водосховищі Москви горів буксир "Адлер"
08:32
Інфографіка
Втрати окупантів
Гелікоптер, 430 солдатів та 3 безпілотники: Генштаб назвав, що втратила Росія за добу війни в Україні
08:31
ППО
Над Чорним морем, поблизу Одещини, українська ППО збила безпілотник ворога
08:26
ЗСУ
В районі Соледара українське військо знищило понад 100 росіян
08:18
За добу на Донеччині російські війська убили мирного жителя
08:15
Огляд
Діамантова рука Москви
Діамантова рука Москви. Чому Європа продовжує купувати російські криваві алмази
08:13
на фото: будинок
Уночі росіяни обстрілювали Нікопольщину з важкої артилерії: пошкоджено приватні будинки та господарські споруди
08:03
OPINION
Зоя Казанжи
Ми ржемо над губами й сідницями...
07:40
окупанти
Окупанти в Криму набирають найманців до новостворених ПВК, пропонують високе грошове утримання, - Генштаб
07:24
Оновлено
на фото: уламок ракети
Ворог обстріляв Запоріжжя: пошкоджено об'єкти інфраструктури та житлові будинки
07:09
Віктор Ляшко
Вплив війни на свій психоемоційний стан відчувають близько 14 мільйонів українців, - Ляшко
06:40
Соледар супутник
Maxar поширила нові супутникові знімки розбомблених Соледара та Бахмута
06:08
Андрій Дмитрієв
У Білорусі затримали колишнього кандидата у президенти Дмитрієва, - ЗМІ
06:01
Валерій Герасимов
Путін призначив Герасимова, щоб послабити вплив Пригожина і силовиків, - ISW
05:43
Американський цивільний літак
У США назвали можливу причину масового збою в роботі авіації
05:32
мобілізовані росіяни
Наступу РФ перешкоджатимуть дефіцит боєприпасів і проблеми з забезпеченням армії, - ISW
04:39
США Японія
Війна Путіна загрожує принципам, які лежать в основі міжнародного порядку, - спільна заява очільників МЗС США і Японії
04:11
Реджеп Ердоган
Туреччина готова відкрити гуманітарний коридор для поранених військових з України, - Ердоган
03:43
Мая Санду
Молдова виконала майже половину вимог для інтеграції в ЄС, - Санду
03:15
Ллойд Остін
Очільник Пентагону заявив, що повідомлення РФ про взяття Соледара не мають підтверджень
02:47
101-а американська дивізія
В Нідерланди прибула військова техніка зі США, вона підсилить бази НАТО у Польщі та Литві
02:19
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
У Міноборони Британії прокоментували зміну командування військ РФ в Україні
01:51
МКС
Аварія на МКС: Космонавтів повернуть на Землю наступним кораблем "Союз"
01:23
Робота з відновлення електропостачання
Укренерго обіцяє покращення ситуації з електропостачанням на вихідні
00:55
ракетні системи США
США продовжать підтримувати Україну усім необхідними для перемоги у війні з РФ, - Білий дім
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою c[email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV