Обстріли Донеччини: загарбники пошкодили 6 будинків у Вугледарі, у Кураховому - адмінбудівлю, житловий фонд й підприємство
Уночі та вранці 12 січня росіяни гатили по Донецькій області: на чотирьох напрямках зафіксовано атаки міст та сіл
Про обстріли вночі та ранком 12 січня поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Волноваський напрямок
У Вугледарі росіяни пошкодили 6 будинків, також під ураження потрапили околиці Новоукраїнки та Богоявленки. За даними ОВА, постраждалих немає
Донецький напрямок
На цьому напрямку тривали обстріли Курахівської громади: у Кураховому окупанти поцілили в адмінбудівлю, територію підприємства та три багатоповерхівки. Ранком розпочався новий обстріл міста: наслідки на момент написання не встановлені.
У Курахівці уражено двоповерхівку та приватний будинок, також уночі зафіксовано обстріли Мар'їнки, Авдіївки та околиць Очеретинської громади.
Горлівський напрямок
У Соледарі тривають інтенсивні обстріли, 1 людина загинула у Парасковіївці Соледарської громади. Напередодні вдень під обстрілом опинилася Костянтинівська громада: пошкоджено дорогу, без жертв.
Лисичанський напрямок
Зафіксовано обстріли Сіверська, у Лимані зруйновано три будинки. Як повідомив голова ОВА, минулося без жертв.
- Нагадаємо, за минулу добу, 11 січня, російські військові 90 разів обстріляли територію Херсонщини з артилерії, реактивних систем, мінометів і танків.
- 11 січня російські військові продовжувати обстрілювати населені пункти Харківської області. Внаслідок цього пошкоджені підприємство, домівки, торговельний павільйон.
- У ніч на 12 січня російська армія завдала удару з важкої артилерії по Нікопольщині, унаслідок чого пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.
- У ніч на 12 січня росіяни вдарили по Запоріжжю, пошкодивши об'єкти інфраструктури і житлові будинки, виникла пожежа.
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