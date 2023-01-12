Про обстріли вночі та ранком 12 січня поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Волноваський напрямок

У Вугледарі росіяни пошкодили 6 будинків, також під ураження потрапили околиці Новоукраїнки та Богоявленки. За даними ОВА, постраждалих немає

Донецький напрямок

На цьому напрямку тривали обстріли Курахівської громади: у Кураховому окупанти поцілили в адмінбудівлю, територію підприємства та три багатоповерхівки. Ранком розпочався новий обстріл міста: наслідки на момент написання не встановлені.

У Курахівці уражено двоповерхівку та приватний будинок, також уночі зафіксовано обстріли Мар'їнки, Авдіївки та околиць Очеретинської громади.

Горлівський напрямок

У Соледарі тривають інтенсивні обстріли, 1 людина загинула у Парасковіївці Соледарської громади. Напередодні вдень під обстрілом опинилася Костянтинівська громада: пошкоджено дорогу, без жертв.

Лисичанський напрямок

Зафіксовано обстріли Сіверська, у Лимані зруйновано три будинки. Як повідомив голова ОВА, минулося без жертв.

Нагадаємо, за минулу добу, 11 січня, російські військові 90 разів обстріляли територію Херсонщини з артилерії, реактивних систем, мінометів і танків.

11 січня російські військові продовжувати обстрілювати населені пункти Харківської області. Внаслідок цього пошкоджені підприємство, домівки, торговельний павільйон.

У ніч на 12 січня російська армія завдала удару з важкої артилерії по Нікопольщині, унаслідок чого пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.

У ніч на 12 січня росіяни вдарили по Запоріжжю, пошкодивши об'єкти інфраструктури і житлові будинки, виникла пожежа.

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