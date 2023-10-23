За добу росіяни вбили трьох жителів Донеччини, поранили ще трьох
За добу 22 жовтня російська окупаційна армія вбила трьох цивільних на Донеччині, зокрема одна людина загинула в Авдіївці. Ще три людини дістали поранення
Про це повідомив в.о. голови Донецької ОВА Ігор Мороз.
"На Волноваському напрямку Вугледар зазнав 7 артобстрілів, 2 мінометних обстрілів, 1 обстрілу "градами" й авіаудару", - написав він.
Водночас у Богоявленці внаслідок обстрілу пошкоджено господарчі споруди.
"На Донецькому напрямку Авдіївка потрапила під масований артобстріл — 1 людина загинула", - повідомив чиновник.
У Курахівській громаді під обстріл потрапили Веселий Гай, Ганівка і Трудове, було пошкоджено інфраструктурний об'єкт.
На Горлівському напрямку пошкоджено 2 будинки у Торецьку. У Часовоярській громаді пошкоджено 5 приватних будинків, багатоповерхівку і промислову будівлю.
На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Серебрянці Сіверської громади. У Званівській громаді під вогнем Переїзне, у Лиманській громаді — Торське і Зарічне.
"Усього за добу росіяни вбили 3 жителів Донеччини, поранили ще 3", - резюмував Мороз.
- За даними Генштабу, ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але ЗСУ стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безрезультатними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Степового, Авдіївки, Тоненького, Опитного, Невельського Донецької області, де Силами оборони відбито понад 20 атак ворога.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.41 Купівля 37.41Продаж 38.1
- EUR Купівля 39.71Продаж 40.66
- Актуальне
- Важливе