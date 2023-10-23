За добу росіяни вбили трьох жителів Донеччини, поранили ще трьох

Про це повідомив в.о. голови Донецької ОВА Ігор Мороз.

"На Волноваському напрямку Вугледар зазнав 7 артобстрілів, 2 мінометних обстрілів, 1 обстрілу "градами" й авіаудару", - написав він.

Водночас у Богоявленці внаслідок обстрілу пошкоджено господарчі споруди.

"На Донецькому напрямку Авдіївка потрапила під масований артобстріл — 1 людина загинула", - повідомив чиновник.

У Курахівській громаді під обстріл потрапили Веселий Гай, Ганівка і Трудове, було пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

На Горлівському напрямку пошкоджено 2 будинки у Торецьку. У Часовоярській громаді пошкоджено 5 приватних будинків, багатоповерхівку і промислову будівлю.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Серебрянці Сіверської громади. У Званівській громаді під вогнем Переїзне, у Лиманській громаді — Торське і Зарічне.

"Усього за добу росіяни вбили 3 жителів Донеччини, поранили ще 3", - резюмував Мороз.