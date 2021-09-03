За добу в Україні зафіксували майже 2,7 тис. випадків COVID-19

Про це свідчать дані МОЗ у Telegram.



Захворіло, зокрема: 171 дитина та 40 медпрацівників.



Також 2 вересня: 826 людей потрапили у лікарні, 45 осіб - померло, одужало – 1 112 осіб.



За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 293 541 особа;

одужало – 2 210 866 осіб;

летальних випадків – 53 922;

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За добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Києві (321), Одеській (236), Харківській (231), Львівській (213) та Дніпропетровській (191) областях.