English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією За добу в зоні ООС наші захисники відбили 6 атак та знищили 4 танки й 6 бронетранспортерів окупантів

За добу в зоні ООС наші захисники відбили 6 атак та знищили 4 танки й 6 бронетранспортерів окупантів

14 квітня, 2022 четвер
22:33
війна з Росією ООС ЗСУ танк

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують нищити ворога, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби успішно відбили 6 атак ворога і завдали чималих втрат російським окупантам

Про це повідомляє Операція об’єднаних сил.

"Сьогодні, 14 квітня, українські захисники знищили 4 танки, 6 бронетранспортерів, 4 бойові машини піхоти і одну артилерійську систему противника. Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора", - йдеться у повідомленні.

  • За час блокади Маріуполя захисники міста знищили 46 танків противника та 2 тис. окупантів

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
окупанти
ООС
Читайте також:
13 квітня, 2022 середа
"Холодноярівці" з 93-ї бригади знищили чергову колону військової техніки загарбників. Відео
Російські військові
13 квітня, 2022 середа
У Ленінградській області РФ сформувала батальйон з 400 "добровольців". У ньому виключно досвідчені військові, яких вже направили в Україну, - Генштаб
Київ обстріли окупантів
14 квітня, 2022 четвер
"Путін сказав все з землею рівняти": РФ планує знищення українських міст
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.25
    Купівля 29.25
    Продаж 29.91
  • EUR
    Купівля 31.73
    Продаж 32.64
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
14 квітня
22:53
Особи з інвалідністю
Війна в Україні ставить під загрозу життя 2,7 мільйонів людей з інвалідністю, - Комітет ООН з прав людей з інвалідністю
22:52
Львівські дизайнери продають зображення Медведчука на NFT-аукціоні для потреб України
22:39
ЗСУ
ЗСУ знищили цілу колону ворожої техніки, що прямувала до Ізюма, – Синєгубов
22:29
Google
Нові обмеження від Google, відхід Fiverr та Infosys, - у Мінцифри розповіли про розвиток технологічної блокади Росії
22:23
Франція
Франція повертає свого посла до Києва, — Дмитро Кулеба
22:16
Верховна Рада
Самоліквідація ОПЗЖ, захист свободи слова, визнання війни з Росією актом геноциду та заборона військової символіки РФ. Підсумки роботи Ради за 14 квітня
22:09
"Динамо"
Назвав полк "Азов" нацистами: "Динамо" скасувало благодійний поєдинок з румунським клубом через висловлювання його президента
22:05
Джо Байден
Джо Байден запевнив, що готовий відвідати Київ
21:56
Глен Говард
Атака на крейсер "Москва" стала поворотним моментом у війні проти Росії, – американський експерт
21:53
Маріуполь
За час блокади Маріуполя захисники міста знищили 46 танків противника та 2 тис. окупантів, - полк "Азов"
21:53
Джастін Трюдо
Канада направить військових до Польщі для підтримки українських біженців
21:42
гроші, долари
Нацбанк дозволив українцям купувати готівкову валюту
21:33
Білл Бернс
Директор ЦРУ попереджає, що російські погрози тактичною ядерною зброєю не слід сприймати "легковажно"
21:32
Олешки на Херсонщині окупували росіяни, над міськрадою триколор ворогів, - мер
21:19
Руслан Стрілець
Парламент призначив Руслана Стрільця міністром екології
21:17
Мевлют Чавушоглу
Туреччина не втрачає надії посадити Зеленського і Путіна за стіл переговорів, - Мевлют Чавушоглу
21:14
МВФ
Глава МВФ розповіла про підготовку до масштабної відбудови України
21:11
СКУ завдяки кампанії "Єднаймося з Україною" зібрав $18 млн доларів для оснащення українських захисників
20:56
Петро Порошенко
"Свобода слова – це базова європейська цінність, відключати канали "по дзвінку" неприпустимо", - Порошенко
20:56
Збірна України з волейболу
Чоловіча збірна України з волейболу гратиме на чемпіонаті світу замість Росії
20:51
Володимир Зеленський дає інтерв'ю ВВС
"За нафту платять кров'ю", - Зеленський дав інтерв'ю для ВВС
20:50
Карім Хан
Прокурор Міжнародного кримінального суду Хан після відвідин звільненої від росіян Бучі: "Злочини є реальними, це не фейк"
20:29
окупанти гармата
На Сході почали з’являтися перші російські війська, які залишили Північ України, - CNN
20:28
збірна України
Футбольні збірні України та Шотландії визначились з датою проведення матчу відбору на ЧС-2022
20:24
заборона ОПЗЖ
У Раді призупинили діяльність фракції ОПЗЖ
20:04
Крейсер "Москва"
На ракетному крейсері "Москва", який тоне після удару "Нептуна", можуть бути ядерні боєприпаси, - Defense Express. Фото
20:02
росія танк
Окупанти зосередилися на встановленні контролю над кількома містами Луганщини і Донеччини, - Генштаб
19:51
Ракетний крейсер "Москва"
Крейсер "Москва" став найдорожчою російською технікою, яку знищили ЗСУ: він коштував $750 млн, - Forbes
19:40
Олімпіада-2022 Церемонія закриття
Рада звернулась до МОК та інших спортивних організацій з проханням усунути від змагань представників Росії та Білорусі
19:35
Молдова
Молдова звинуватила РФ у намаганнях вербувати молдовських громадян
19:31
Зустріч міністрів МЗС України та Ірландії
Глава МЗС та міністр оборони Ірландії Саймон Ковні прибув на зустріч із Дмитром Кулебою у Києві
19:26
Микола Княжицький
Рада ухвалила заяву про цінність свободи слова в умовах війни, держава підтримуватиме чесних журналістів і незалежні ЗМІ, - Княжицький
19:23
Франція
Уряд Франції заморозить 33 російських обʼєкта нерухомості на суму €500 млн
19:09
Верховна Рада
Рада визнала війну РФ в Україні геноцидом українського народу
19:08
НАТО солдат
Якщо Росія нападе, Польща готова дати відповідь, - речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна
18:52
гугл
Ґуґл припиняє монетизацію проросійського контенту, який розповсюджує фейки про війну в Україні, - Федоров
18:51
Ексклюзив
ФСБ
ФСБ може організувати теракти в Росії та звинувачувати в цьому Україну, але це не змінить ситуації для Кремля, - російсько-американський історик
18:48
Ексклюзив
ЗСУ
Щоб вигнати російську армію з України не достатньо просто завдати їй великих втрат, це не демократична армія і вона не буде їх рахувати, - військовий аналітик
18:47
Вертольот РФ
Вертольоти РФ обстріляли села у Харківській області, поранення отримали двоє дітей
18:34
Сенат США
"Залежить від того, на що погодяться українці": у Байдена припустили послаблення санкцій проти РФ у разі укладення Кремлем угоди з Україною
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV