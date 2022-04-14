За добу в зоні ООС наші захисники відбили 6 атак та знищили 4 танки й 6 бронетранспортерів окупантів

Про це повідомляє Операція об’єднаних сил.

"Сьогодні, 14 квітня, українські захисники знищили 4 танки, 6 бронетранспортерів, 4 бойові машини піхоти і одну артилерійську систему противника. Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора", - йдеться у повідомленні.

За час блокади Маріуполя захисники міста знищили 46 танків противника та 2 тис. окупантів

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