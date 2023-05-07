За добу ворог випустив 237 снарядів по Херсонщині, шестеро людей загинули
Російські загарбники 6 травня стріляли з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації по населених пунктах Херсонської області; внаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені
Про це повідомив очільник Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
"Минулої доби, 6 травня, російські війська здійснили 51 обстріл, випустивши 237 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази. Російські терористи поцілили у житлові квартали населених пунктів області", - доповів очільник Херсонської обласної державної адміністрації.
Олександр Прокудін написав, що за останню добу через російську агресію шестеро людей загинули, четверо - дістали поранення.
- 2 травня внаслідок 106 російських обстрілів по Херсонській області четверо людей загинули, семеро дістали поранення
- 3 травня росіяни кілька разів атакували Херсон і область: завдали удару по залізничній станції, обстріляли єдиний робочий гіпермаркет у місті, влучили в домівку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.27
Купівля 37.27Продаж 37.87
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.81
- Актуальне
- Важливе