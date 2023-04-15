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Війна з Росією: хроніка
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За добу захисники України відбили 40 атак росіян у Бахмуті та Мар'їнці, - Генштаб

15 квітня, 2023 субота
18:58
Війна з Росією артилеристи на Бахмутському напрямку

Упродовж доби українські захисники відбили 40 атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, а РФ проводить кампанію з підтримки мобілізації

Про це мовиться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

ЗСУ відбили 40 ворожих атак та знищили радіолокаційну станцію, зенітно-ракетний комплекс та склад боєприпасів

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби на цих ділянках фронту захисники відбили 40 атак противника.

Українська авіація тоді ж завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, а також район зосередження артилерії, радіолокаційну станцію, зенітно-ракетний комплекс та склад боєприпасів.

За добу РФ завдала 19 авіаційних та 4 ракетних удари, їхня загроза все ще висока

Протягом доби російська армія завдала 19 авіаційних та 4 ракетних ударів, здійснила понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях військ ЗСУ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

"Російський агресор і надалі використовує тактику терору, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - наголосили в Генштабі.

Аби поповнити втрати, РФ проводить кампанію з підтримки мобілізації

"Щоб популяризувати військову службу, використовуються усі доступні методи. Своїм громадянам російське керівництво обіцяє високе грошове утримання та соціальний пакет. Окрім ЗМІ, пропагандисти застосовують агітаційні листівки відповідного змісту у громадських місцях. Останнім часом відзначається активізація агітації у Воронежі", - зазначили в Генштабі.

Ситуація за напрямками

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил Білорусі. На території цієї країни і далі перебувають деякі підрозділи територіальних військ ЗС Російської Федерації.

У прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей утримуються визначені підрозділи противника.

Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Бунякине, Іскрисківщина, Волфине, Шпиль, Юнаківка, Сумської області, а також Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ та Вовчанські Хутори на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог провів мінування місцевості в районах чотирьох населених пунктів. Здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населеного пункту Діброва. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Іванівка і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Не припиняються бої за місто Бахмут. Противник провів атаку в районі населеного пункту Хромове, проте успіху не мав. Від ворожих обстрілів постраждали Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Диліївка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Сєверного та Первомайського, успіху не мав. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення. Зокрема це - Керамік, Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. Водночас ворожих обстрілів зазнали населені пункти Георгіївка, Мар’їнка, Курахове, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби здійснив обстріли населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів Запорізької області, а також місто Херсон.

  • Нагадаємо, 15 квітня російська армія вдарила по Таврійському мікрорайоні Херсона, 48-річна жінка та її 28-річна донька загинули через мінно-вибухові травми.
Запоріжжя
російська армія
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