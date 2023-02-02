За добу ЗСУ ліквідували 610 російських військових, два танки та засіб ППО
Від початку повномасштабного вторгнення РФ зазнала втрат у війні проти України, зокрема понад 129 тис. військових, 3211 танків, 2212 артсистем та 222 засоби ППО
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Від 24 лютого 2022 року до 2 лютого 2023 року Росія втратила на війні в Україні:
- особового складу – близько 129 030 (+610) осіб
- танків – 3211 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 6382 (+0)
- артилерійських систем – 2212 (+5)
- РСЗВ – 458 (+0)
- засобів ППО – 222 (+1)
- літаків – 293 (+0)
- гелікоптерів – 284 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951 (+0)
- крилатих ракет – 796 (+0)
- кораблів/катерів – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5064 (+3)
- спеціальної техніки – 200 (+0)
Дані уточнюються.
- 1 лютого морські піхотинці знищили російську РСЗВ, 4 безпілотники і сховище з боєприпасами.
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