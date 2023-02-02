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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією За добу ЗСУ ліквідували 610 російських військових, два танки та засіб ППО

За добу ЗСУ ліквідували 610 російських військових, два танки та засіб ППО

2 лютого, 2023 четвер
08:12
війна з Росією втрати ворога

Від початку повномасштабного вторгнення РФ зазнала втрат у війні проти України, зокрема понад 129 тис. військових, 3211 танків, 2212 артсистем та 222 засоби ППО

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого 2022 року до 2 лютого 2023 року Росія втратила на війні в Україні:

  • особового складу – близько 129 030 (+610) осіб
  • танків – 3211 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 6382 (+0)
  • артилерійських систем – 2212 (+5)
  • РСЗВ – 458 (+0)
  • засобів ППО – 222 (+1)
  • літаків – 293 (+0)
  • гелікоптерів – 284 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951 (+0)
  • крилатих ракет – 796 (+0)
  • кораблів/катерів – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5064 (+3) 
  • спеціальної техніки – 200 (+0)

Дані уточнюються.

  • 1 лютого морські піхотинці знищили російську РСЗВ, 4 безпілотники і сховище з боєприпасами.  

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ППО
російська армія
ЗСУ
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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