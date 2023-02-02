Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого 2022 року до 2 лютого 2023 року Росія втратила на війні в Україні:

особового складу – близько 129 030 (+610) осіб

танків – 3211 (+2) од.

бойових броньованих машин – 6382 (+0)

артилерійських систем – 2212 (+5)

РСЗВ – 458 (+0)

засобів ППО – 222 (+1)

літаків – 293 (+0)

гелікоптерів – 284 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951 (+0)

крилатих ракет – 796 (+0)

кораблів/катерів – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5064 (+3)

спеціальної техніки – 200 (+0)

Дані уточнюються.

1 лютого морські піхотинці знищили російську РСЗВ, 4 безпілотники і сховище з боєприпасами.

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