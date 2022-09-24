Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу.

Окрім цього повідомляється, що за 24 вересня, підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Петропавлівка, Виїмка, Бахмутське, Зайцеве, Опитне, Одрадівка, Невельське та Новомихайлівка.

"Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 19 ударів. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 5 позицій зенітних ракетних комплексів", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що українські ракетні війська та артилерія уразили 4 пункти управління, понад 10 районів зосередження живої сили та техніки російських військових, 3 позиції протиповітряної оборони та 4 склади з боєприпасами.

З 24 лютого по 24 вересня Росія втратила на війні проти України 255 літаків.

Січеславські десантники показали, як 24 вересня збили російські броньований штурмовик Су-25 і винищуваччетвертого покоління Су-30.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb