За добу ЗСУ знищили 4 літаки, 5 БпЛА та крилату ракету окупантів, - Генштаб
Українські підрозділи протиповітряної оборони знищили 24 вересня 4 літаки (Су-25, два Су-30 та один Су-34), 5 БпЛА та крилату ракету ворога
Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу.
Окрім цього повідомляється, що за 24 вересня, підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Петропавлівка, Виїмка, Бахмутське, Зайцеве, Опитне, Одрадівка, Невельське та Новомихайлівка.
"Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 19 ударів. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 5 позицій зенітних ракетних комплексів", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що українські ракетні війська та артилерія уразили 4 пункти управління, понад 10 районів зосередження живої сили та техніки російських військових, 3 позиції протиповітряної оборони та 4 склади з боєприпасами.
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