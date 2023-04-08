За добу ЗСУ знищили 570 військових РФ, 3 танки та 5 артсистем
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні понад 177 тис. військових, 3636 танки, 2298 безпілотників та 2727 артилерійських систем
Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ в facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.23 орієнтовно становлять:
- особовий склад ‒ 177680 (+570) осіб ліквідовано,
- танки ‒ 3636 (+3) од,
- бойові броньовані машини ‒ 7020 (+4) од,
- артилерійські системи – 2727 (+5) од,
- РСЗВ – 533 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 282 (+1) од,
- літаки – 307 (+1) од,
- гелікоптери – 292 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2298 (+7),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 5599 (+12) од,
- спеціальна техніка ‒ 304 (+0).
Дані уточнюються.
- 7 квітня стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні понад 177 тис. військових, 3633 танки, 2291 безпілотник та 7016 бойових броньованих машин.
- У п'ятницю, 8 квітня, повідомлялося, що Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Крім того, українські військові поблизу Мар'їнки знищили російський штурмовик Су-25.
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