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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією За добу ЗСУ знищили 570 військових РФ, 3 танки та 5 артсистем

За добу ЗСУ знищили 570 військових РФ, 3 танки та 5 артсистем

8 квітня, 2023 субота
08:19
війна з Росією ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні понад 177 тис. військових, 3636 танки, 2298 безпілотників та 2727 артилерійських систем

Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ в facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.23 орієнтовно становлять:

  • особовий склад ‒ 177680 (+570) осіб ліквідовано,
  • танки ‒ 3636 (+3) од,
  • бойові броньовані машини ‒ 7020 (+4) од,
  • артилерійські системи – 2727 (+5) од,
  • РСЗВ – 533 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 282 (+1) од,
  • літаки – 307 (+1) од,
  • гелікоптери – 292 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2298 (+7),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 5599 (+12) од,
  • спеціальна техніка ‒ 304 (+0).

Дані уточнюються.

  • 7 квітня стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні понад 177 тис. військових, 3633 танки, 2291 безпілотник та 7016 бойових броньованих машин.
  • У п'ятницю, 8 квітня, повідомлялося, що Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Крім того, українські військові поблизу Мар'їнки знищили російський штурмовик Су-25.
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
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