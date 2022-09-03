За дві доби ЗСУ знищили ворожу техніку на $26,5 млн, - Залужний
Упродовж трьох діб, з 31 серпня по 2 вересня, парою БпЛА Bayraktar ТВ-2 було знищено ворожу техніку загальною вартістю близько $26,5 млн
Про це головнокомандуючий Збройних сил України Валерій Залужний повідомив у себе в telegram.
"Це 8 од танків Т-72 (орієнтовна вартість одного $3 млн), по одній одиниці САУ "Акація" ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) та гаубиці ($0,3 млн)", - йдеться у повідомленні.
Зокрема було пошкоджено п'ять танків Т-72 і одну БМП на $1,85 млн. Загальна вартість знищеної та пошкодженої російської техніки - $28,35 млн.
Також Залужний повідомив, що один із апаратів - це допомога від Литви.
- Станом на 31 серпня було відомо, що орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять близько 47900 окупантів, 1974 танки та 1091 артсистема.
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