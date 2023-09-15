За коригування ударів по Миколаєву: СБУ повідомила про підозру блогеру-мільйоннику Подоляці
Правоохоронці повідомили про нові підозри щодо прокремлівського блогера-мільйонника Юрія Подоляки, який перебуває на території Росії та передає розвіддані з Миколаєва
Про це інформують Служба безпеки України та Офіс генпрокурора.
Блогер, якого СБУ підозрює у проведенні антиукраїнських інформаційних операцій за дорученням російських спецслужб, також ймовірно брав участь у спрямуванні ракетних ударів агресора по Миколаєву під час початку повномасштабної війни РФ.
Слідство встановило, що Подоляка отримував розвіддані про місцеперебування Сил оборони України та наслідки ворожих "прильотів" від свого інформатора – колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури, який зараз сидить довічно за держзраду. Цю інформацію він передавав до російських спецслужб, яким були потрібні дані про ситуацію в місті.
Також прокурор-зрадник передавав російським окупантам відомості про їхніх військовополонених та паролі на українських блокпостах. Слідство виявило, що Подоляка і його інформатор спілкувалися через Телеграм-канал, де обмінювалися текстовими повідомленнями.
Слідчі додатково повідомили блогеру про підозру за державну зраду, вчинена в умовах воєнного стану.
3 квітня правоохоронці вже оголошували підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу:
- ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
- ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ст. 436 (пропаганда війни);
- ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Застереження. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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