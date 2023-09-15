За коригування ударів по Миколаєву: СБУ повідомила про підозру блогеру-мільйоннику Подоляці

Про це інформують Служба безпеки України та Офіс генпрокурора.

Блогер, якого СБУ підозрює у проведенні антиукраїнських інформаційних операцій за дорученням російських спецслужб, також ймовірно брав участь у спрямуванні ракетних ударів агресора по Миколаєву під час початку повномасштабної війни РФ.

Слідство встановило, що Подоляка отримував розвіддані про місцеперебування Сил оборони України та наслідки ворожих "прильотів" від свого інформатора – колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури, який зараз сидить довічно за держзраду. Цю інформацію він передавав до російських спецслужб, яким були потрібні дані про ситуацію в місті.

Також прокурор-зрадник передавав російським окупантам відомості про їхніх військовополонених та паролі на українських блокпостах. Слідство виявило, що Подоляка і його інформатор спілкувалися через Телеграм-канал, де обмінювалися текстовими повідомленнями.

Слідчі додатково повідомили блогеру про підозру за державну зраду, вчинена в умовах воєнного стану.

3 квітня правоохоронці вже оголошували підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Застереження. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.