За ленд-лізом не даватимуть багато дешевої зброї, радше це будуть локальні постачання дорого озброєння, - військовий експерт Киричевський
Експерт Defence Express Іван Киричевський переконаний, що надання зброї від партнерів за системою ленд-лізу підсилить українську армію в якісному, а не кількісному значенні
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Не слід очікувати, що нам будуть постачати багато масового дешевого озброєння. Скоріш за все це будуть одиничні, локальні постачання вартісної зброї", - сказав він.
Киричевський додав, що за ленд-лізом Україна може отримати бойові літаки або ж зенітно-ракетні комплекси Patriot. В будь-якому випадку це озброєння матиме якісну, а не кількісну перевагу.
"Можливо, ті самі бойові літаки, тому що питання пересадки наших ЗСУ на винищувачі як от F-16 чи F-15, воно вже перезріло. Або, можливо, будуть ті самі зенітно-ракетні комплекси Patriot, виробництво яких треба оплатити. Навіть в офіційних джерелах, в яких говорять про ленд-ліз є ремарка про те, що ті гроші 40 млрд дол. виділяються в тому числі на озброєння, яке потрібно ще виготовити. Тож швидше за все, якщо ми будемо щось отримувати по ленд-лізу, то це даватиме нас не кількісну перевагу, а саме якісну. Тобто, що це озброєння стоятиме на окремих ділянках та перекривати важливі сектори нашого фронту, посилюватиме наш захист від російських крилатих ракет", - наголосив експерт.
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Україна продовжує переконувати США надати далекобійні реактивні системи залпового вогню. Надання ЗСУ далекобійних реактивних систем залпового вогню потрібно Україні не для обстрілів російських міст, а збереження життя українських військових
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