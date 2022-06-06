Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Не слід очікувати, що нам будуть постачати багато масового дешевого озброєння. Скоріш за все це будуть одиничні, локальні постачання вартісної зброї", - сказав він.



Киричевський додав, що за ленд-лізом Україна може отримати бойові літаки або ж зенітно-ракетні комплекси Patriot. В будь-якому випадку це озброєння матиме якісну, а не кількісну перевагу.



"Можливо, ті самі бойові літаки, тому що питання пересадки наших ЗСУ на винищувачі як от F-16 чи F-15, воно вже перезріло. Або, можливо, будуть ті самі зенітно-ракетні комплекси Patriot, виробництво яких треба оплатити. Навіть в офіційних джерелах, в яких говорять про ленд-ліз є ремарка про те, що ті гроші 40 млрд дол. виділяються в тому числі на озброєння, яке потрібно ще виготовити. Тож швидше за все, якщо ми будемо щось отримувати по ленд-лізу, то це даватиме нас не кількісну перевагу, а саме якісну. Тобто, що це озброєння стоятиме на окремих ділянках та перекривати важливі сектори нашого фронту, посилюватиме наш захист від російських крилатих ракет", - наголосив експерт.

Україна продовжує переконувати США надати далекобійні реактивні системи залпового вогню. Надання ЗСУ далекобійних реактивних систем залпового вогню потрібно Україні не для обстрілів російських міст, а збереження життя українських військових





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