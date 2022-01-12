За минулий рік Укрзалізниця отримала майже півмільярда чистого прибутку, у 2020 було майже 12 млрд грн збитків

Про це повідомляє пресслужба УЗ.



Так, за підсумками минулого року Укрзалізниця отримала чистий дохід від реалізації в сумі 86,6 млрд грн, що на 15 % вище, ніж у 2020 році.



Дохід від вантажних перевезень зріс на 11,2 % до 72,3 млрд грн, від пасажирських перевезень - на 50,7 % до 6,23 млрд грн.



EBITDA (аналітичний показник, що дорівнює обсягу прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань - Ред.) компанії минулого року зросла на 42,8 % до 14,5 млрд грн, маржа EBITDA - на 3,3 процентні пункти до 16,7%.



Також наприкінці 2021 року Укрзалізниця вперше в історії вчасно отримала затверджений фінансовий план, що дає змогу цьогоріч перейти до помірного та стабільного розвитку залізничної галузі України.

Нагадаємо, за новорічні свята Укрзалізниця перевезла понад 1,5 млн пасажирів - на 38% більше, ніж минулоріч.