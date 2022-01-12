За минулий рік Укрзалізниця отримала майже півмільярда чистого прибутку, у 2020 було майже 12 млрд грн збитків
У 2021 році Укрзалізниця отримала 457,5 млн грн чистого прибутку, при цьому у 2020 році залізниця зазнала 12 млрд грн чистого збитку
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Так, за підсумками минулого року Укрзалізниця отримала чистий дохід від реалізації в сумі 86,6 млрд грн, що на 15 % вище, ніж у 2020 році.
Дохід від вантажних перевезень зріс на 11,2 % до 72,3 млрд грн, від пасажирських перевезень - на 50,7 % до 6,23 млрд грн.
EBITDA (аналітичний показник, що дорівнює обсягу прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань - Ред.) компанії минулого року зросла на 42,8 % до 14,5 млрд грн, маржа EBITDA - на 3,3 процентні пункти до 16,7%.
Також наприкінці 2021 року Укрзалізниця вперше в історії вчасно отримала затверджений фінансовий план, що дає змогу цьогоріч перейти до помірного та стабільного розвитку залізничної галузі України.
- Нагадаємо, за новорічні свята Укрзалізниця перевезла понад 1,5 млн пасажирів - на 38% більше, ніж минулоріч.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.57
Купівля 27.57Продаж 27.83
-
EUR
Купівля 31.17Продаж 31.6
- Актуальне
- Важливе