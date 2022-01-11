За новорічні свята Укрзалізниця перевезла понад 1,5 млн пасажирів - на 38% більше, ніж минулоріч
За період новорічних і різдвяних свят з 23 грудня 2021 року до 10 січня 2022 року Укрзалізниця перевезла 1,56 млн пасажирів. Це число на 38% більше, ніж за той самий період минулоріч
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Загальна населеність поїздів також зросла і становила 76% - на 11% більше порівняно з періодом 2020-2021.
В Укрзалізниці пояснили, що такі результати стали можливими завдяки призначенню 23 додаткових потягів на свята та продовженню маршрутів двох потягів.
Крім цього, на обсяги новорічних перевезень вплинули призначені з нового графіка пасажирські поїзди та регіональні експреси, які значно розширили географію перевезень і залучили більше пасажирів.
9 січня стало піковим днем перевезень, за який залізницею скористалися 105 тис. пасажирів. Для порівняння, пік новорічних перевезень у період 2020/2021 років припав на 3 січня - тоді перевезли 81 тис. пасажирів.
За даними УЗ, попиту на послуги посприяла і виплата тисячі грн за вакцинацію.
- Нагадаємо, українці витратили більше 131 млн грн на купівлю понад 300 тис. залізничних квитків за програмою "єПідтримка".
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