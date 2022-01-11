За новорічні свята Укрзалізниця перевезла понад 1,5 млн пасажирів - на 38% більше, ніж минулоріч

Про це повідомляє пресслужба УЗ.



Загальна населеність поїздів також зросла і становила 76% - на 11% більше порівняно з періодом 2020-2021.



В Укрзалізниці пояснили, що такі результати стали можливими завдяки призначенню 23 додаткових потягів на свята та продовженню маршрутів двох потягів.



Крім цього, на обсяги новорічних перевезень вплинули призначені з нового графіка пасажирські поїзди та регіональні експреси, які значно розширили географію перевезень і залучили більше пасажирів.



9 січня стало піковим днем перевезень, за який залізницею скористалися 105 тис. пасажирів. Для порівняння, пік новорічних перевезень у період 2020/2021 років припав на 3 січня - тоді перевезли 81 тис. пасажирів.



За даними УЗ, попиту на послуги посприяла і виплата тисячі грн за вакцинацію.

Нагадаємо, українці витратили більше 131 млн грн на купівлю понад 300 тис. залізничних квитків за програмою "єПідтримка".