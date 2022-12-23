Про це інформує заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Четверо українців загинули та ще сім - дістали поранення 22 грудня на Донеччині.

Ще двоє мирних жителів поранені в Запорізькій області, шестеро - у Харківській, там одна людина підірвалася на російській міні.

У Херсонській області загинув мирний житель та троє дістали поранення.

Протягом доби 22 грудня окупанти завдали 5 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснили 15 обстрілів з РСЗВ, а також обстріляли Дніпропетровщину та Донеччину.

Також учора російська ракета влучила в будинок у Запорізькій області та зруйнувала його, а діти трьох і п’ятнадцяти років залишилися живими.

Від 24 лютого до 23 грудня внаслідок воєнних дій рашистів в нашій країні загинуло 450 неповнолітніх українців та ще 867 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За 22 грудня внаслідок дій російських загарбників загинуло чотири мирні жителі Донецької області та ще семеро - отримали поранення.

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