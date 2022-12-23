За минулу добу армія РФ вбила п'ятьох мирних жителів України, ще 18 - постраждали
В Україні за минулу добу, 22 грудня, внаслідок дій російських загарбників загинуло п'ятьох мирних жителів та ще 18 отримали поранення
Про це інформує заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Четверо українців загинули та ще сім - дістали поранення 22 грудня на Донеччині.
Ще двоє мирних жителів поранені в Запорізькій області, шестеро - у Харківській, там одна людина підірвалася на російській міні.
У Херсонській області загинув мирний житель та троє дістали поранення.
- Протягом доби 22 грудня окупанти завдали 5 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснили 15 обстрілів з РСЗВ, а також обстріляли Дніпропетровщину та Донеччину.
- Також учора російська ракета влучила в будинок у Запорізькій області та зруйнувала його, а діти трьох і п’ятнадцяти років залишилися живими.
- Від 24 лютого до 23 грудня внаслідок воєнних дій рашистів в нашій країні загинуло 450 неповнолітніх українців та ще 867 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
- За 22 грудня внаслідок дій російських загарбників загинуло чотири мирні жителі Донецької області та ще семеро - отримали поранення.
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