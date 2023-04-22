За минулу добу через атаки росіян загинув 1 мирний мешканець Донеччини, ще 2 дістали поранень

Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так на Донецькому напрямку внаслідок обстрілу Очеретиного загинула людина. У Мар'їнській громаді через ворожі атаки пошкоджено три приватні будинки: у Красногорівці, Максимільянівці, Зоряному.

На Горлівському напрямку росіяни щонайменше чотирма ракетами обстріляли Костянтинівку, унаслідок чого пошкоджено три двоповерхівки, п'ять приватних будинків, дві будівлі на території соцзакладу та адмінбудівлю. У населеному пункті Нью-Йорк поранено двох людей, одна з яких - дитина. Її батьки, за словами Кириленка, були попереджені про небезпеку, проте знехтували нею. Також у містечку пошкоджено шість будинків і об'єкт інфраструктури. У Бахмуті внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено п'ять багатоповерхівок.

На Лисичанському напрямку під обстрілами опинилася Лиманська громада. Постраждалих і жертв немає.

Також вранці 22 квітня загарбники завдали ударів з артилерії по Кураховому поблизу державного підприємства.

Загалом за час повномасштабної війни від рук росіян загинули 1479 мирних жителів Донеччини, 3417 зазнали поранень. Це без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі, де точну їх кількість наразі встановити неможливо.