За минулу добу через атаки росіян загинув 1 мирний мешканець Донеччини, ще 2 дістали поранень
Упродовж минулої доби 21 квітня російські війська гатили по Донеччині, унаслідок чого загинула людина, дві дістали поранень
Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Так на Донецькому напрямку внаслідок обстрілу Очеретиного загинула людина. У Мар'їнській громаді через ворожі атаки пошкоджено три приватні будинки: у Красногорівці, Максимільянівці, Зоряному.
На Горлівському напрямку росіяни щонайменше чотирма ракетами обстріляли Костянтинівку, унаслідок чого пошкоджено три двоповерхівки, п'ять приватних будинків, дві будівлі на території соцзакладу та адмінбудівлю. У населеному пункті Нью-Йорк поранено двох людей, одна з яких - дитина. Її батьки, за словами Кириленка, були попереджені про небезпеку, проте знехтували нею. Також у містечку пошкоджено шість будинків і об'єкт інфраструктури. У Бахмуті внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено п'ять багатоповерхівок.
На Лисичанському напрямку під обстрілами опинилася Лиманська громада. Постраждалих і жертв немає.
Також вранці 22 квітня загарбники завдали ударів з артилерії по Кураховому поблизу державного підприємства.
Загалом за час повномасштабної війни від рук росіян загинули 1479 мирних жителів Донеччини, 3417 зазнали поранень. Це без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі, де точну їх кількість наразі встановити неможливо.
- За добу 20 квітня унаслідок воєнних дій російських військ загинув мирний житель Часового Яру Донецької області, у Зарічному поранений.
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